La reflexión de Baby Etchecopar sobre el peronismo en el día de su cumpleaños

"Me pasé la vida con Perón y me olvidé de vivir".

"Argentina te vende una mentira que es el futuro que no existe".

"70 años con Perón, una oreja de Perón en Argentina. Todos los chorros pasan con Perón, viví los Montoneros, el ERP, la guerra de Malvinas. Cada uno se llevó algo de mi vida. Amigos, hermanos, una pierna, un hijo en agonía".

"Perdí 70 años en este país. Gracias a James Bond, hice de cada día un aventura. Le peleo a las aventuras".7

"Seguramente va a durar mucho más el mito de Perón que mi vida y van a cagar más gente con Perón".

El editorial de Baby Etchecopar