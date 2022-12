Baby Etchecopar: "Laburé 20 años para que condenen a Cristina"

"Mahiques y D'Alessandro los conozco, puedo dar fe de esa gente. El kirchnerato como están sucios, ensuciando al de al lado piensan que quedan bien" "Mahiques y D'Alessandro los conozco, puedo dar fe de esa gente. El kirchnerato como están sucios, ensuciando al de al lado piensan que quedan bien"

"Creo que el avión que quiere comprar es para ir a Qatar a sacarse una foto. Hoy salió a rasgarse las vestiduras, en un total desconocimiento de como fue la causa". "Creo que el avión que quiere comprar es para ir a Qatar a sacarse una foto. Hoy salió a rasgarse las vestiduras, en un total desconocimiento de como fue la causa".

"Mañana va a ser abrumador el fallo, no por la cantidad de años, sino por el fallo adverso. Ella creía que era reina y no esperaba que le hagan una condena por choreo". "Mañana va a ser abrumador el fallo, no por la cantidad de años, sino por el fallo adverso. Ella creía que era reina y no esperaba que le hagan una condena por choreo".

"A Cristina no le van a poner las esposas. Mañana va a seguir siendo la misma, si la condenan. Le pido a la gente que va a festejar mañana, yo también, porque laburé 20 años para esto, que no toquen bocina. Mañana no provoquen situaciones, no contesten, vayan a laburar porque hay que mantener a estos vagos de mierda". "A Cristina no le van a poner las esposas. Mañana va a seguir siendo la misma, si la condenan. Le pido a la gente que va a festejar mañana, yo también, porque laburé 20 años para esto, que no toquen bocina. Mañana no provoquen situaciones, no contesten, vayan a laburar porque hay que mantener a estos vagos de mierda".