La profecía de Baby Etchecopar: "El apocalipsis del kirchnerismo ya llegó"

"Un tipo que no labura comprarse un avión cuando podría viajar en un vuelo de línea. Ahora tenemos el avión mientras están todos los boludos festejando. No hay un día que no te mandes un cagadón".

"Con los espías que venían de Irán no podían confiscarles el avión y listo. ¿Tantos amigos tiene Fabiola que tienen que comprar un jet? Hoy gran conventillo entre Tolosa Paz y Grabois".

"La hija de Moreau, igual que el padre, hoy armó gran quilombo gran en el Congreso. Esto demuestra que el apocalipsis ya está acá. El apocalipsis del kirchnerismo ya llegó, están desesperados cometiendo errores".

"Están buscando empiojar la cancha porque lo único que buscan es que Cristina quiere un gran quilombo nacional si es posible con disparos y muertos, para decir que 'la metieron en cana con un golpe de Estado'".

