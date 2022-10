Baby Etchecopar a los peronistas de la marcha: "¿No te parece que sos demasiado pelotudo?"

"Cuando vieron que no se armó el quilombo nacional que se iba a armar, pararon. Quedó todo en la banda de los copitos. Como no les sirven, ven a quiénes les pueden tirar de la oposición". "Cuando vieron que no se armó el quilombo nacional que se iba a armar, pararon. Quedó todo en la banda de los copitos. Como no les sirven, ven a quiénes les pueden tirar de la oposición".