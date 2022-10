“Nadie observó el quilombo social que hay en la Argentina, nadie se dio cuenta que la grieta se transformó en otras grietas dentro de la familia. Hay un gran conflicto donde la gente está desesperada y desesperanzada en un país en ruinas y destruido”. “Nadie observó el quilombo social que hay en la Argentina, nadie se dio cuenta que la grieta se transformó en otras grietas dentro de la familia. Hay un gran conflicto donde la gente está desesperada y desesperanzada en un país en ruinas y destruido”.

"Nos entretienen con los mapuches, con la secretaria de la mujer que no sirve para nada y nos afanan la guita, el observatorio de los medios, Nodio, todas esas payasadas que han hecho para conchabar votos".

"Se llevan quita que es de nuestros hijos y de nuestros padres. En este gobierno de inmorales me preocupan los pibes, que no son les pibes ni les chiquees, son nuestros hijos que no tienen futuro".

"Esta gente, como el despeinado, nos ha hecho mierda la Argentina. El mayor repudio para estos mentirosos embusteros que destruyeron la familia. Una familia que el padre gana bien, como es mi caso, le paga la obra social a los hijos y a los nietos".

"Hoy escuchaba a una de las nuevas ministras que decía 'lo que nos dejó el gobierno de Macri', ¿no les da vergüenza estar a tres años del gobierno culpando al anterior?".

"Estos gansos dicen que 'vamos bien' y vamos como el orto. Estos cararrotas mientras el jubilado vive de una miseria siguen tomando atorrantes en el Ministerio de la Mujer, y se preocupan por decir 'chiques', se preocupan por la bragueta y no por la panza y el hambre".

"Quería decirles esto por nuestros hijos, porque todos estos hijos de puta de los montoneros y erpeanos que cagaron cuarenta años de la Argentina, nos destruyeron un tejido social de madre, padre y futuro. Les robaron el futuro a tus hijos".

