Baby Etchecopar puso en duda el origen del atentado a Cristina Kirchner: "Es una operación montonera"

"Se acabó la historia del kirchnerismo, de la historia de la pistola con Cristina. Nadie le dio bola a la atención del atentado. Atrás hay un laburo de inteligencia montonera para quedarse con el poder. Son los viejos que se escaparon justo cuando llegaron los militares". "Se acabó la historia del kirchnerismo, de la historia de la pistola con Cristina. Nadie le dio bola a la atención del atentado. Atrás hay un laburo de inteligencia montonera para quedarse con el poder. Son los viejos que se escaparon justo cuando llegaron los militares".

"En el mismo sur que se escapan los viejos, aparecen los mapuches. El atentado a Cristina fue una operación montonera. No es casualidad los colegios tomados, el conflicto de los neumáticos. Están queriendo desestabilizar". "En el mismo sur que se escapan los viejos, aparecen los mapuches. El atentado a Cristina fue una operación montonera. No es casualidad los colegios tomados, el conflicto de los neumáticos. Están queriendo desestabilizar".

"Cristina está buscando con La Cámpora atentar contra el mismo Estado". "Cristina está buscando con La Cámpora atentar contra el mismo Estado".

"Estamos siendo gobernador por montoneros. Afortunadamente, hoy la gente no es necia como en los 70 y se está parando de manos. Tenemos una oposición muy boluda y traidores como Manes y son funcionales al kirchnerismo. Dan vergüenza, en un momento donde la gente se caga de hambre". "Estamos siendo gobernador por montoneros. Afortunadamente, hoy la gente no es necia como en los 70 y se está parando de manos. Tenemos una oposición muy boluda y traidores como Manes y son funcionales al kirchnerismo. Dan vergüenza, en un momento donde la gente se caga de hambre".

"El atentado de Cristina: raro. No sirvió, no sirvió lo de los mapuches en el sur. No sirvió lo de las tomas". "El atentado de Cristina: raro. No sirvió, no sirvió lo de los mapuches en el sur. No sirvió lo de las tomas".

