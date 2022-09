Baby Etchecopar le pidió a Horacio Rodríguez Larreta "romperles la puerta" a los colegios tomados

"No podemos seguir toda la vida dedicándonos a estos personajes. Están haciendo la politiquería más berreta. Esta pendeja piensa que somos todos fachos, misóginos. Ellos son puros, fuman porro adentro del colegio. Estamos bajando a la categoría de discutir con estos" "No podemos seguir toda la vida dedicándonos a estos personajes. Están haciendo la politiquería más berreta. Esta pendeja piensa que somos todos fachos, misóginos. Ellos son puros, fuman porro adentro del colegio. Estamos bajando a la categoría de discutir con estos"

"Gastamos horas de nuestra vida hablando de Ofelia Fernández. No puedo pelear con esta gente. No se que son, cuando habla Cristina no sé de qué me habla. No puedo discutir con una mujer que está procesada por chorra y habla de Yrigoyen". "Gastamos horas de nuestra vida hablando de Ofelia Fernández. No puedo pelear con esta gente. No se que son, cuando habla Cristina no sé de qué me habla. No puedo discutir con una mujer que está procesada por chorra y habla de Yrigoyen".

"Aquella época de Alfonsín, de los derechos humanos. Se apropiaron de 1985, del Nunca Más. Los padres y abuelos de estos pibes no entienden que el Nunca Más es de todos. Cuando les dicen, ¿por qué toman los colegios? dicen por los derechos humanos, ¿de qué derechos humanos hablás?" "Aquella época de Alfonsín, de los derechos humanos. Se apropiaron de 1985, del Nunca Más. Los padres y abuelos de estos pibes no entienden que el Nunca Más es de todos. Cuando les dicen, ¿por qué toman los colegios? dicen por los derechos humanos, ¿de qué derechos humanos hablás?"

"Ofelia Fernández es la cabecilla de todos estos pibes que toman los colegios, y ella responde a Cristina. No sé que hace la oposición contestándole a ellos. Creo que ganaron, pero no la batalla cultural, sino la batalla de la pelotudez. Es pobre gente ridícula". "Ofelia Fernández es la cabecilla de todos estos pibes que toman los colegios, y ella responde a Cristina. No sé que hace la oposición contestándole a ellos. Creo que ganaron, pero no la batalla cultural, sino la batalla de la pelotudez. Es pobre gente ridícula".

"Nosotros les contestamos a los pelotudos, ellos cobran y llegan a diputados. Y está bien, lo que está mal es que nos quieran marcar a los veteranos". "Nosotros les contestamos a los pelotudos, ellos cobran y llegan a diputados. Y está bien, lo que está mal es que nos quieran marcar a los veteranos".

"¿A dónde estás Larreta que se los permitís? Rompéles la puerta. Ellos tienen un horario para ir al colegio, no pueden estar todo el día. Estás usando a los pobres pibes". "¿A dónde estás Larreta que se los permitís? Rompéles la puerta. Ellos tienen un horario para ir al colegio, no pueden estar todo el día. Estás usando a los pobres pibes".

Mirá el editorial completo de Baby Etchecopar por A24