Baby Ethecopar: "Me sentí más comunista que el Che Guevara"

"Pasamos 40 años viendo a estos sinvergüenzas premiarse entre ellos como Ginés. Yo era muy comunista, me hice gorila por estos corruptos". "Pasamos 40 años viendo a estos sinvergüenzas premiarse entre ellos como Ginés. Yo era muy comunista, me hice gorila por estos corruptos".

"Esperaba que Serrat diga algo de Bonafini cuando terminara el show, sin embargo, habló de los muertos de entre el público". "Esperaba que Serrat diga algo de Bonafini cuando terminara el show, sin embargo, habló de los muertos de entre el público".

"Joan Manuel es de izquierda, no es de boludo. Se dio cuenta que cuando venía acá por saludar a las Madres no lo saludaba un montón de gente que lo quería" "Joan Manuel es de izquierda, no es de boludo. Se dio cuenta que cuando venía acá por saludar a las Madres no lo saludaba un montón de gente que lo quería"

"Salí del Arena sintiéndome más comunista que el Che Guevara. Los que nos gobiernan no son socialistas ni comunistas, son unos delincuentes". "Salí del Arena sintiéndome más comunista que el Che Guevara. Los que nos gobiernan no son socialistas ni comunistas, son unos delincuentes".

Mirá el editorial completo de Baby Etchecopar