El duro diagnóstico de Baby Etchecopar: "País de cagones"

"Desde este programa terminamos con las grúas que pagaban 50 lucas de canon y la levantaban de a millones. Muy gentil la gente de Tránsito que se comunicó y además me contó que solo hoy había doce denuncias más".

"Entre las lomas de burro, los baches, los paso nivel destruidos, entre todo eso con lo poco que te queda del auto después te encontrás con estos pelotudos rompiéndote los huevos como este pibe".

"Hoy tiraron las cenizas de Bonafini, me pareció bien lo de Espert, no sé si comparto todo, pero un tipo cojudo que se le pare a todos estos pelotudos en el Congreso. Una mujer detestable, no porque esté muerta nos vamos a olvidad".

"Así que basta de nombrarla porque ya está, y el Presidente quiere comprar un avión nuevo, ¿para qué? ¿Lo quiere para pasear a Fabiola?".

"Alberto sigue con la pancita medio revuelta, Cristina sigue peleando para que no la metan en cana, los jueces todos los días le hacen un dobladillo a la pena porque les da miedo".

"A los policías les da miedo tirar porque los meten en cana, a los maestros le da miedo ir a los colegios porque Baradel se enoja, a los médicos le da miedo ir a laburar porque ganan 120 lucas y a los jueces les da miedo juzgar y condenar a los corruptos como Cristina porque sino se lees viene el país en contra. País de cagones".

Mirá el editorial de Baby Etchecopar