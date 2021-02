Claudio Belocopitt, sobre el Vacunagate: "Es una inmoralidad, hay que vacunar al personal sanitario primero"

Claudio Belocopitt habló sobre el escándalo del "Vacunatorio VIP" y expresó que es necesario inocular a todo el personal de salud

Después de que se conociera el escándalo del “Vacunatorio VIP”, en el que se inmunizaron funcionarios en la sede del Ministerio de Salud, el titular de la Unión Argentina de la Salud, Claudio Belocopitt manifestó su indignación por el episodio y pidió que se vacune al personal sanitario como prioridad urgente.

"Todos tenemos que tener claro que hay un altísimo porcentaje de los profesionales de la sanidad que se está rompiendo el culo para atender este despelote que tenemos y no se está vacunado”, indicó Belocopitt en diálogo con Intratables, mientras calificó la situación como una “barbaridad”.

“No cambiemos las cosas como son. Vacunarse en este momento por afuera del personal de sanidad es una tremenda inmoralidad porque es el personal de sanidad el que se arriesga la vida todos los días para atender a la gente", profundizó el empresario.

En tanto, insistió en que es “imprescindible” respetar el cronograma de vacunación y asegurar que las personas que trabajan en el área sanitaria sean inoculadas.

“No podemos mirar a la cara a una enfermera, a un médico o a un auxiliar si estas situaciones están sucediendo y no los terminamos de vacunar. No le demos más vueltas ni metamos más a la política. Vacunemos al personal de salud. Es algo que nos debemos como sociedad”, continuó.

“Pongamos las cosas sobre la mesa. No defendamos lo indefendible. Hoy las vacunas están en la Argentina, pero las tenemos que distribuir correctamente. No puede haber un médico o una enfermera sin vacuna, hasta que eso no ocurra, no se puede vacunar nadie”, cerró, contundente, Belocopitt.