La ex de Luck Ra enfrentó los rumores de reconciliación con el artista y lanzó una inesperada frase

Sin embargo, lejos de mostrarse distante, reconoció que mantiene una buena relación con su expareja y que continúa teniendo una mirada positiva sobre su presente profesional. En ese sentido, se refirió al famoso like que habría alimentado los rumores de una reconciliación: "Es muy difícil. Siento que pasó mucho tiempo desde que cortamos, dos años. Siempre que lo veo está la mejor, lo admiro. Todo salió de un like que le di a un tema que salió, pero si buscan siempre le doy like. Lo apoyo y lo apoyé. Me encanta que le vaya bien, me pone feliz".

De esta manera, la joven dejó en claro que, aunque existe cariño y una buena relación entre ambos, por ahora no hay una reconciliación. Incluso, mantuvo abierta la posibilidad de que las cosas puedan cambiar en el futuro: "Nunca se sabe, es la verdad. No me gusta mentir. La realidad ahora es que no hablamos, no volvimos, nada".

Cómo reaccionó La Joaqui a la reconciliación de Luck Ra con su ex

La posible reconciliación entre Guille Giles y Luck Ra habría generado un fuerte impacto en La Joaqui, quien, según trascendió, tomó una determinación luego de enterarse de los rumores. La cantante habría decidido cortar el vínculo en redes sociales, en medio de las versiones que comenzaron a circular.

Carolina Molinari contó que la artista ya conocía a Guille y que, incluso, ambas habían construido una relación cercana. "Ellas se hicieron muy cercanas. La Joaqui sabe que se están viendo y otro dato que tengo es que Tuli (Acosta) se comunicó con La Joaqui y lo que hizo fue agradecerle por la generosidad de no haberla matado como en todos lados, ella no dijo nada", precisó.

A su vez, Pepe Ochoa relató una escena que habría protagonizado La Joaqui durante los últimos días y que podría reflejar el enojo que estaría atravesando por estas horas.

"La Joaqui fue a comer el otro día a un lugar con Cazzu y otra persona más y estaba muy furiosa a los gritos hablando a los gritos de una situación, que no me pudieron confirmar si era concretamente si ese día se había enterado de esa situación", remarcó.

Por su parte, Molinari aseguró que la cantante ya se habría enterado de lo ocurrido tiempo atrás y que tomó una decisión al respecto: "Ella se enteró hace un tiempito y la dejó de seguir".