Perdió el control, chocó contra un comercio y murió: el brutal accidente que quedó filmado

Una mujer murió en un violento accidente de tránsito en Quilmes luego de perder el control del auto que manejaba y chocar de frente contra un comercio. El dramático momento quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.
El accidente ocurrió en Quilmes Oeste y quedó registrado por una cámara de seguridad. El vehículo impactó violentamente contra un local, rebotó y terminó sobre la vereda.
Una mujer murió tras perder el control de su auto y tener un brutal choque. (Foto: gentileza zonales)
Una mujer murió en un violento accidente de tránsito en Quilmes luego de perder el control del auto que manejaba y chocar de frente contra un comercio. El dramático momento quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.
El choque ocurrió pasadas las 2.30 de este lunes, en la intersección de las avenidas Smith y Acha, en Quilmes Oeste, al sur de la provincia de Buenos Aires. Según informó Info Quilmes, el impacto fue de tal magnitud que la conductora sufrió graves heridas y murió en el lugar.
El vehículo quedó destruido y también se registraron importantes daños en la estructura del comercio. En el video que registró el accidente se observa al automóvil circulando a gran velocidad instantes antes del impacto. Por motivos que todavía se investigan, la mujer perdió el dominio del vehículo y terminó chocando directamente contra el frente del local.
La violencia de la colisión hizo que el auto rebotara contra la estructura y terminara sobre la vereda, con el frente nuevamente orientado hacia la calle. Las imágenes tomadas después del accidente muestran además la magnitud de los destrozos que sufrió el vehículo.
Tras recibir el alerta, personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) se trasladó hasta el lugar y comenzó a trabajar sobre la escena. Los profesionales constataron que la conductora había sufrido heridas de extrema gravedad y confirmaron su fallecimiento en el lugar del accidente.
Poco después, parte del operativo médico debió trasladarse hasta una vivienda ubicada a pocas cuadras, donde se encontraban familiares de la víctima. Al conocer la noticia de la muerte de la mujer, varios de sus allegados sufrieron descompensaciones y tuvieron que ser asistidos por personal del SAME.
Las autoridades ahora buscan establecer qué ocurrió durante los segundos previos al choque y, fundamentalmente, por qué la conductora perdió el control del automóvil. Hasta el momento no existe información oficial que permita determinar si hubo algún desperfecto mecánico, una maniobra inesperada u otra circunstancia que haya provocado el accidente.
El accidente ocurrido en Quilmes se conoció días después de otro violento choque contra un comercio registrado en Mar del Plata, que dejó una persona muerta y otras cinco heridas. El siniestro ocurrió pasadas las 2.30 en la calle Cerrito, entre Magallanes y 12 de Octubre, en el barrio Las Avenidas.
Según las primeras actuaciones, todo comenzó con una colisión entre dos vehículos cuyos conductores tenían 21 años. Un Volkswagen Gol Trend habría impactado desde atrás a una Toyota RAV4, que perdió estabilidad, volcó sobre uno de sus laterales y terminó sobre la vereda.
En ese lugar había varias personas frente a un almacén. La camioneta las embistió y posteriormente impactó contra la fachada del comercio, que quedó seriamente dañada. Las cámaras de seguridad registraron la secuencia y mostraron el momento en el que la Toyota RAV4 salió despedida hacia la vereda.
Inicialmente se había informado que cuatro personas habían resultado heridas. Sin embargo, posteriormente se confirmó que fueron seis las personas atropelladas y que una de ellas murió en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde había permanecido internada en estado reservado. Los dos conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia y ambos dieron resultado negativo.