Perdió el control, chocó contra un comercio y murió: el brutal accidente que quedó filmado

Así fue el choque fatal contra un comercio en Quilmes

Tras recibir el alerta, personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) se trasladó hasta el lugar y comenzó a trabajar sobre la escena. Los profesionales constataron que la conductora había sufrido heridas de extrema gravedad y confirmaron su fallecimiento en el lugar del accidente.

Poco después, parte del operativo médico debió trasladarse hasta una vivienda ubicada a pocas cuadras, donde se encontraban familiares de la víctima. Al conocer la noticia de la muerte de la mujer, varios de sus allegados sufrieron descompensaciones y tuvieron que ser asistidos por personal del SAME.

Tragedia en Quilmes.

Las autoridades ahora buscan establecer qué ocurrió durante los segundos previos al choque y, fundamentalmente, por qué la conductora perdió el control del automóvil. Hasta el momento no existe información oficial que permita determinar si hubo algún desperfecto mecánico, una maniobra inesperada u otra circunstancia que haya provocado el accidente.

Otro auto chocó contra un almacén en Mar del Plata: un muerto y cinco heridos

El accidente ocurrido en Quilmes se conoció días después de otro violento choque contra un comercio registrado en Mar del Plata, que dejó una persona muerta y otras cinco heridas. El siniestro ocurrió pasadas las 2.30 en la calle Cerrito, entre Magallanes y 12 de Octubre, en el barrio Las Avenidas.

Según las primeras actuaciones, todo comenzó con una colisión entre dos vehículos cuyos conductores tenían 21 años. Un Volkswagen Gol Trend habría impactado desde atrás a una Toyota RAV4, que perdió estabilidad, volcó sobre uno de sus laterales y terminó sobre la vereda.

En ese lugar había varias personas frente a un almacén. La camioneta las embistió y posteriormente impactó contra la fachada del comercio, que quedó seriamente dañada. Las cámaras de seguridad registraron la secuencia y mostraron el momento en el que la Toyota RAV4 salió despedida hacia la vereda.

Inicialmente se había informado que cuatro personas habían resultado heridas. Sin embargo, posteriormente se confirmó que fueron seis las personas atropelladas y que una de ellas murió en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde había permanecido internada en estado reservado. Los dos conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia y ambos dieron resultado negativo.