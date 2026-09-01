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Un nene de seis años lleva más de 24 horas dentro de una escuela: el conflicto familiar detrás

Su madre esperaba afuera para poder ver a su hijo, mientras que el padre aseguró que no irá a buscarlo hasta que la mujer se retire del establecimiento.

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Un nene de 6 años pasó la noche en una escuela. (Foto: Google)

Un nene de 6 años pasó la noche en una escuela. (Foto: Google)

Una dramática situación se vive en Neuquén, donde un nene de 6 años pasó la noche y permanece desde hace más de 24 horas dentro de la escuela a la que asiste. La situación se da en medio de una extensa disputa judicial entre sus padres por su cuidado y el régimen de vinculación.

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La madre del chico permanece en la puerta del establecimiento y asegura que las autoridades no le permiten verlo. El padre, por su parte, sostuvo que la mujer impidió durante años su vínculo con el menor y afirmó que no se presentará en la institución mientras ella permanezca allí.

Estoy desesperada”, expresó la mujer a la prensa, donde explicó su versión sobre el conflicto que mantiene con el padre de su hijo. El caso involucra distintas resoluciones judiciales y acusaciones cruzadas entre ambos progenitores. Mientras la situación continúa sin resolverse, el nene permanece dentro del establecimiento educativo.

Según relató la mujer, hasta el 20 de agosto existía un régimen de cuidado bilateral y posteriormente comenzó a concurrir diariamente a la escuela con la intención de encontrarse con su hijo. La madre sostuvo que actualmente no posee una restricción de acercamiento que le impida verlo. “Yo no tengo restricción de acercamiento y tengo el derecho de ver a mi hijo”, afirmó.

De acuerdo con su relato, durante el último año no pudo mantener contacto con el menor y atribuyó esa situación a la postura del padre. También aseguró que había realizado diferentes propuestas para intentar restablecer el vínculo, pero que los encuentros no llegaron a concretarse.

La mujer hizo referencia además a una causa por supuesto impedimento de contacto y afirmó que fue absuelta por un tribunal de impugnación integrado por tres jueces. “Me absolvieron no por falta de pruebas, sino declarando que jamás cometí ese delito”, aseguró. También sostuvo que los magistrados habían advertido irregularidades durante el procedimiento.

La madre recordó además el momento en el que el niño quedó bajo el cuidado de su padre tras un operativo policial y judicial. “Nunca vi a mi hijo desde el día que se lo llevó su papá”, manifestó.

Por qué el nene pasó la noche dentro de la escuela

La mujer aseguró que concurrió durante ocho días consecutivos al establecimiento para intentar ver a su hijo y sostuvo que, después de finalizar el período de cuidado unilateral que atribuye al padre, el hombre dejó de llevarlo a clases.

Según su versión, esta vez el chico permaneció en la institución porque su padre no fue a retirarlo. “El padre no lo vino a buscar, pasó la noche acá”, relató.

La mujer afirmó que cerca de la medianoche se presentó personal policial con un escrito del defensor del niño en el que se indicaba que debían darle comida, mantenerlo hidratado y constatar su estado. La situación continuó durante las horas siguientes, con la madre afuera del establecimiento y el menor dentro de la escuela.

La versión del padre: “No voy a ingresar hasta que ella se retire”

El padre del chico también habló con los medios y dio una versión completamente diferente sobre el conflicto. Según sostuvo, la madre habría impedido durante cinco años y siete meses el contacto entre él, su hijo y la familia paterna.

En seis años no cumplió nunca una resolución judicial”, afirmó. El hombre aseguró que durante el último año se respetó una resolución que establecía que el cuidado quedara exclusivamente a su cargo durante ese período y que la madre debía cumplir determinadas pautas para iniciar un proceso de revinculación.

La lucha por un nene de 6 años en Neuquén. (Fotos: Instagram)

La lucha por un nene de 6 años en Neuquén. (Fotos: Instagram)

Según su testimonio, la mujer habría sido citada en cuatro oportunidades y no se habría presentado. Estas afirmaciones forman parte de la versión del padre dentro de una disputa que continúa judicializada. Respecto de la permanencia del chico dentro de la institución, responsabilizó al establecimiento educativo y aseguró que no ingresará mientras la madre permanezca allí. “Esto es por culpa exclusiva del colegio. La madre no me deja entrar al colegio”, sostuvo.

Además, contradijo la versión de la mujer respecto de las medidas judiciales vigentes y afirmó que cuenta con un botón antipánico y que realizó numerosas denuncias en el marco del conflicto familiar. El hombre formuló también graves acusaciones de violencia contra la madre y aseguró que existen distintas causas judiciales en trámite.

Una disputa judicial que mantiene a un nene de 6 años dentro de una escuela

La situación continúa atravesada por las versiones contrapuestas de los padres y las distintas intervenciones judiciales relacionadas con el cuidado del menor. La madre insiste en que tiene derecho a mantener contacto con su hijo y permanece frente al establecimiento. El padre, en cambio, asegura que existen medidas judiciales vigentes y condiciona su ingreso a que la mujer abandone el lugar.

En medio del enfrentamiento entre los adultos, el nene de 6 años lleva más de 24 horas dentro de la escuela, donde incluso pasó la noche, mientras se espera una resolución que permita destrabar la situación.

En pocas palabras

  • Nene de 6 años: Permanece más de 24 horas en una escuela de Neuquén por disputa judicial entre sus padres.
  • Versiones encontradas: La madre espera afuera; el padre se niega a ir hasta que ella se retire.
  • Conflicto parental: Ambos progenitores se acusan mutuamente de impedir el contacto con el menor y apelando a medidas judiciales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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