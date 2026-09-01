Fernando Cerimedo habló desde la cárcel sobre el video del presunto sicario

El consultor recordó además que, según su interpretación, en declaraciones de la propia Beller existirían referencias a la posibilidad de que el atentado hubiera sido utilizado para perjudicarlo.

Fernando Cerimedo y Nadia Beller. (Foto: archivo)

Cerimedo aseguró que la acusación por feminicidio en grado de tentativa tuvo un fuerte impacto sobre su vida y la de su familia. “La acusación de feminicidio ha destruido completamente mi vida”, afirmó, y agregó que llevaba casi 14 días privado de su libertad por un hecho que sostiene no haber cometido. “Para mí y para mi familia, estos días han sido de enorme dolor e impotencia”, señaló.

Qué dijo Cerimedo sobre el video del presunto sicario

La nueva carta se conoció después de que Aldo Silva Peña difundiera un video en redes sociales en el que reconoció haber participado del operativo relacionado con el ataque contra Beller, aunque negó haber efectuado los disparos. “Juancho” sostuvo además que el objetivo inicial no habría sido asesinar a la abogada argentina, sino darle “un susto”, y aseguró que otras personas estuvieron por encima suyo en la supuesta organización del hecho.

Incluso mencionó a una “personalidad gaucha, argentina” como presunto objetivo principal, aunque no precisó su identidad. Las afirmaciones del sospechoso forman parte de su propia versión y deberán ser contrastadas por los investigadores con las pruebas incorporadas a la causa.

Cerimedo consideró que esta nueva información puede resultar relevante para la investigación y aseguró que mantiene su confianza en las autoridades bolivianas. “Sigo confiando en que la investigación permitirá demostrar que no tuve ninguna participación y que nunca fui capaz de hacerle daño a Nadia, ni a ninguna otra persona”, expresó.

Cerimedo apuntó contra el vicepresidente de Bolivia

En otro tramo de la carta, Cerimedo cuestionó al vicepresidente boliviano Edmand Lara Montaño, a quien acusó de utilizar políticamente el caso. “Me preocupa que se siga calificando como una simple ‘narrativa’ cualquier elemento que pueda contribuir a esclarecer lo sucedido”, sostuvo.

Luego, insistió: “Yo no estoy construyendo ninguna narrativa. Estoy detenido, incomunicado, lejos de mi familia y atravesando una situación que no merezco porque soy inocente. Lo único que estoy pidiendo es justicia y libertad”, remarcó.

El pedido de Fernando Cerimedo a Nadia Beller

Uno de los fragmentos más contundentes de la carta estuvo dirigido directamente a su expareja. “A Nadia le pido que deje de acusarme sin pruebas”, expresó Cerimedo.

El consultor reconoció que ambos pueden mantener diferencias personales, pero consideró que existe un límite cuando las acusaciones pueden tener consecuencias sobre la libertad de una persona. “Podemos tener diferencias personales, pero existen límites que no deberían cruzarse cuando está en juego la libertad y la vida de una persona”, sostuvo.

Finalmente, Cerimedo insistió en que no pretende recibir un tratamiento diferencial y reclamó que la Justicia avance con la investigación. “No pido un trato especial. No pido que nadie me crea simplemente por mis palabras. Pido que se investigue, que se respete el debido proceso y que se permita que la verdad salga a la luz”, concluyó.