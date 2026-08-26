Quinta víctima del choque frontal: dolor absoluto por la muerte de Martín Omar Tillar

La noticia modificó nuevamente el saldo de la tragedia: ya son cinco las personas que perdieron la vida como consecuencia del choque en la ruta 60.

Ruta 60: cómo ocurrió el choque frontal en Mendoza

El accidente se produjo el domingo 16 de agosto, cuando la Volkswagen T-Cross se desplazaba por la ruta 60 en dirección oeste.

De acuerdo con la información difundida después del siniestro, el vehículo habría intentado pasar a otro automóvil. En ese momento se produjo el impacto frontal contra un Peugeot 504 que circulaba en sentido contrario.

La violencia de la colisión provocó heridas de extrema gravedad entre los ocupantes de ambos vehículos.

En la camioneta viajaban Martín Omar Tillar, su hermana Ariadna Tillar, de 54 años; sus sobrinas Rosario Masó Tillar, de 21, y Juana Masó Tillar, de 19; y su pareja, Florencia Bettalemmi, de 42.

Del otro lado se encontraba Oscar Fernández Mercau, de 48 años, quien conducía el Peugeot 504.

La magnitud del impacto hizo necesaria la intervención de distintos servicios de emergencia. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Vial, personal de la Comisaría 61ª, Bomberos Voluntarios y miembros del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

También se utilizó el helicóptero sanitario Halcón 3 para colaborar con el traslado de los heridos que se encontraban en situación más crítica.

Murió Martín Tillar y ya son cinco las víctimas fatales

Martín Omar Tillar había quedado internado desde el mismo día del choque. Su cuadro era delicado debido a los politraumatismos provocados por la colisión.

Durante los días posteriores al accidente, los familiares de las personas heridas atravesaron una situación dramática mientras recibían información sobre la evolución de cada paciente.

Finalmente, durante la madrugada de este miércoles, se confirmó la muerte de Tillar.

El hombre era quien conducía la Volkswagen T-Cross en el momento del choque y su fallecimiento elevó a cinco el número de víctimas fatales.

La secuencia de muertes comenzó con Oscar Fernández Mercau, el conductor del Peugeot 504. El hombre, de 48 años, murió mientras era trasladado hacia un centro asistencial.

Fernández Mercau era conocido en el ambiente deportivo de la zona este de Mendoza porque trabajaba como árbitro de fútbol en torneos amateur.

La tragedia también golpeó de manera particularmente dura a la familia Tillar, ya que además de Martín murieron su hermana y sus dos sobrinas.

Las tres mujeres de la familia que también murieron

Ariadna Tillar, de 54 años, viajaba junto a su hermano y a sus hijas, Rosario y Juana Masó Tillar.

Las tres mujeres sufrieron lesiones gravísimas como consecuencia del choque y no lograron sobrevivir.

Juana Masó Tillar, de 19 años, murió en el Hospital Central de Mendoza después de sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Su hermana Rosario, de 21 años, permaneció internada en estado crítico y finalmente sufrió muerte cerebral.

La situación de Ariadna también fue extremadamente delicada. La mujer fue atendida en el Hospital Perrupato, donde se constató que había sufrido, entre otras lesiones, fracturas en la tibia y el peroné y una fractura en el maxilar inferior.

La sucesión de fallecimientos transformó lo que inicialmente había sido un grave accidente de tránsito en una tragedia familiar de enormes dimensiones.

Con la muerte de Martín Tillar, cuatro de los cinco ocupantes de la Volkswagen T-Cross perdieron la vida.

La única sobreviviente de la camioneta continúa internada

La única persona que sobrevivió entre los ocupantes de la Volkswagen T-Cross es Florencia Bettalemmi, de 42 años, pareja de Martín Tillar.

La mujer fue trasladada al Hospital El Carmen luego del accidente.

Su cuadro también fue crítico. Ingresó con traumatismo de cráneo grave y pérdida del conocimiento y permanecía internada en la unidad de terapia intensiva.

Mientras la familia enfrentaba la muerte de cuatro de sus integrantes, Bettalemmi continuaba bajo atención médica debido a la gravedad de las lesiones que sufrió en el choque.

La evolución de su estado de salud se convirtió así en uno de los principales focos de atención para los familiares que atravesaron los días posteriores al accidente.

La investigación busca determinar qué ocurrió antes del impacto

La causa judicial quedó a cargo de la fiscal Mariana Gutiérrez, quien ordenó la realización de distintos peritajes para intentar establecer con precisión cómo se produjo el accidente y determinar eventuales responsabilidades.

Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con la maniobra que habría realizado la Volkswagen T-Cross antes de chocar contra el Peugeot 504.

La hipótesis difundida inicialmente señala que la camioneta habría intentado sobrepasar a otro vehículo cuando terminó encontrándose de frente con el Peugeot.

Sin embargo, serán los peritajes los que deberán aportar elementos para reconstruir la secuencia exacta de los hechos.

En este tipo de investigaciones, las autoridades buscan establecer aspectos como la trayectoria de los vehículos, las posiciones en las que quedaron después del impacto y las circunstancias que precedieron a la colisión.

También serán importantes los testimonios y las restantes evidencias obtenidas durante las tareas realizadas en el lugar.

Por el momento, la investigación continúa abierta y la fiscalía trabaja para determinar las responsabilidades correspondientes.

El dolor de la familia después de la tragedia

La tragedia generó una profunda conmoción entre los familiares y allegados de las víctimas.

Andrés Masó, padre de Rosario y Juana, expresó públicamente su dolor a través de las redes sociales después de conocer la muerte de sus hijas.

El hombre compartió una fotografía junto a ellas y escribió un mensaje cargado de dolor: “Mis dos ángeles”.

En la publicación también recordó los momentos compartidos con las jóvenes y agradeció por las experiencias vividas junto a ellas.

La familia quedó así atravesada por una tragedia que, en cuestión de días, provocó la pérdida de varios de sus integrantes.

También Tomás Masó Tillar, hermano de las jóvenes e hijo de Ariadna, expresó su dolor por la muerte de su madre y sus hermanas.

En un mensaje difundido en redes sociales, manifestó que sabía que ya no sería la misma persona después de lo ocurrido y pidió acompañamiento y fuerza para afrontar el momento.

“Las voy a amar toda mi vida”, expresó, al intentar poner en palabras un dolor que, según reconoció, resulta imposible de explicar.

Las publicaciones reflejaron la dimensión familiar de una tragedia que comenzó con un choque en una ruta mendocina y terminó dejando cinco víctimas fatales.

La UCA de Mendoza despidió a Rosario Masó Tillar

La muerte de Rosario Masó Tillar también generó repercusión dentro de la comunidad educativa de la Universidad Católica Argentina (UCA), sede Mendoza, donde la joven estudiaba.

Alumnos y profesores se reunieron en la capilla de la institución para participar de una misa en su memoria.

El encuentro religioso fue una de las distintas muestras de acompañamiento que recibió la familia después de la tragedia.

La presencia de compañeros y docentes reflejó además el impacto que tuvo la noticia dentro de la comunidad universitaria, especialmente entre quienes compartían actividades y espacios cotidianos con Rosario.

Un operativo de emergencia marcado por la gravedad del accidente

Desde los primeros minutos posteriores al choque, el operativo de asistencia estuvo condicionado por la cantidad de personas heridas y por la gravedad de sus lesiones.

La intervención conjunta de Policía Vial, Bomberos Voluntarios, personal de la Comisaría 61ª y el Servicio de Emergencias Coordinado permitió trabajar sobre la escena y asistir a las víctimas.

El helicóptero sanitario Halcón 3 también fue utilizado para colaborar en el traslado de los heridos de mayor gravedad.

A pesar de la respuesta desplegada y de la atención recibida en diferentes centros médicos, la evolución de varios pacientes fue desfavorable.

Primero murió Oscar Fernández Mercau, conductor del Peugeot 504. Luego se produjeron los fallecimientos de Juana, Rosario y Ariadna. Finalmente, durante la madrugada de este miércoles, murió Martín Tillar.

El saldo definitivo hasta el momento es de cinco víctimas fatales y una sobreviviente que continúa internada en terapia intensiva.

La investigación judicial deberá ahora avanzar sobre las circunstancias que desencadenaron el choque frontal y establecer qué ocurrió durante los segundos previos al impacto.

Mientras tanto, familiares, amigos, compañeros y allegados de las víctimas atraviesan el duelo por una tragedia que dejó a una familia prácticamente devastada y volvió a poner el foco sobre la peligrosidad de las maniobras de sobrepaso en las rutas.

La muerte de Martín Tillar, ocurrida varios días después del accidente, cerró de manera aún más dolorosa una semana marcada por pérdidas sucesivas. La ruta 60 quedó así asociada a una tragedia que, desde aquel domingo 16 de agosto, fue sumando víctimas hasta alcanzar cinco muertos.