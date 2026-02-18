En vivo Radio La Red
Actualidad
Puerto Madryn
Golfo Nuevo

Búsqueda contrarreloj en Puerto Madryn: suman un elemento clave para encontrar a Sofía

El operativo por la búsqueda de Sofía Devries sigue activo con todos los recursos disponibles, mientras la comunidad local permanece en vilo a la espera de novedades.

Búsqueda contrarreloj en Puerto Madryn: suman un elemento clave al rastrillaje para encontrar a Sofía

Búsqueda contrarreloj en Puerto Madryn: suman un elemento clave al rastrillaje para encontrar a Sofía

La búsqueda de Sofía Devries, la joven de 23 años que desapareció durante una inmersión en el Golfo Nuevo, en Puerto Madryn, provincia de Chubut, continúa con un importante despliegue de recursos. En las próximas horas, la Prefectura Naval Argentina incorporará una nueva embarcación para intensificar los trabajos en la zona.

Búsqueda en Puerto Madryn: las hipótesis que analizan tras la desaparición de la joven buzo

Se trata del buque SB-15 “Tango”, que arribará a Puerto Madryn con el objetivo de ampliar el radio de rastreo. La llegada de esta nave implica un refuerzo clave, ya que cuenta con equipamiento específico para exploraciones profundas y operativos en áreas de baja visibilidad o con condiciones complejas.

buque prefectura

El SB-15 posee más de 50 metros de eslora y una tripulación de 43 personas. Fue construido en 1969 y reacondicionado en 2012 tras trabajos realizados en el astillero Tandanor. Desde entonces, es considerado una pieza central en misiones de búsqueda y rescate (SAR) y en tareas vinculadas a la protección ambiental.

Además del despliegue marítimo, el operativo incluye patrullajes costeros y la intervención del Ministerio Público Fiscal. En paralelo, la Armada Argentina sumó un avión P-3C Orion para realizar sobrevuelos a baja altura y ampliar la cobertura aérea sobre el área donde fue vista por última vez.

Un operativo contrarreloj en el Golfo Nuevo

La joven participaba de una actividad en el Parque Submarino HU SHUN YU 809, ubicado a unos 3,5 kilómetros de la costa. Según se informó, no regresó a la embarcación al finalizar la práctica y la alerta se activó de inmediato. Tres integrantes del grupo, entre ellos el instructor, debieron recibir asistencia médica tras reiterados descensos en un intento por localizarla.

En las últimas horas, el jefe de Salvamento y Buceo, Adrián Wagner, fue categórico al referirse a las posibilidades de hallarla con vida. Señaló que, por la profundidad en la que se encontraba durante la inmersión, el escenario es extremadamente delicado y pidió evitar generar expectativas infundadas. También explicó aspectos técnicos del buceo deportivo y aseguró que el área donde se realizaba la actividad está habilitada y considerada apta para ese tipo de prácticas.

El desgarrador mensaje del novio de Sofía

Mientras tanto, Leonardo, pareja de Sofía, expresó públicamente su malestar por el desarrollo inicial del operativo. Afirmó que viajaron a la Patagonia para completar una certificación de buceo y relató el dramático momento vivido bajo el agua. En sus declaraciones cuestionó el accionar de las autoridades y sostuvo que no se habría actuado con la rapidez necesaria en las primeras horas.

También señaló que intentaron sumar colaboración de otros buzos de la zona y criticó lo que describió como falta de contención. Además, apuntó contra la fiscal interviniente por una supuesta sugerencia vinculada a su permanencia en la ciudad, algo que calificó como inhumano.

mensaje-novio-buceo-puerto-madryn

En medio de la angustia, dejó un mensaje dirigido a la joven: “Mi amor, te estamos buscando y esperando”, y pidió difusión para contrarrestar lo que considera versiones erróneas sobre lo sucedido.

