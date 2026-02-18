Búsqueda contrarreloj en Puerto Madryn: suman un elemento clave para encontrar a Sofía

Un operativo contrarreloj en el Golfo Nuevo

La joven participaba de una actividad en el Parque Submarino HU SHUN YU 809, ubicado a unos 3,5 kilómetros de la costa. Según se informó, no regresó a la embarcación al finalizar la práctica y la alerta se activó de inmediato. Tres integrantes del grupo, entre ellos el instructor, debieron recibir asistencia médica tras reiterados descensos en un intento por localizarla.

En las últimas horas, el jefe de Salvamento y Buceo, Adrián Wagner, fue categórico al referirse a las posibilidades de hallarla con vida. Señaló que, por la profundidad en la que se encontraba durante la inmersión, el escenario es extremadamente delicado y pidió evitar generar expectativas infundadas. También explicó aspectos técnicos del buceo deportivo y aseguró que el área donde se realizaba la actividad está habilitada y considerada apta para ese tipo de prácticas.

El desgarrador mensaje del novio de Sofía

Mientras tanto, Leonardo, pareja de Sofía, expresó públicamente su malestar por el desarrollo inicial del operativo. Afirmó que viajaron a la Patagonia para completar una certificación de buceo y relató el dramático momento vivido bajo el agua. En sus declaraciones cuestionó el accionar de las autoridades y sostuvo que no se habría actuado con la rapidez necesaria en las primeras horas.

También señaló que intentaron sumar colaboración de otros buzos de la zona y criticó lo que describió como falta de contención. Además, apuntó contra la fiscal interviniente por una supuesta sugerencia vinculada a su permanencia en la ciudad, algo que calificó como inhumano.

mensaje-novio-buceo-puerto-madryn

En medio de la angustia, dejó un mensaje dirigido a la joven: “Mi amor, te estamos buscando y esperando”, y pidió difusión para contrarrestar lo que considera versiones erróneas sobre lo sucedido.