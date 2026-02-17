En vivo Radio La Red
Actualidad
CHUBUT

"La posibilidad de encontrarla con vida es...": el dramático escenario del rescate de la turista en Puerto Madryn

Lo afirmó el jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura Naval, al cumplirse más de 24 horas de la desaparición de la joven durante una inmersión en el Parque Submarino del Golfo Nuevo.

La búsqueda de Sofía Devries en Puerto Madryn atraviesa su momento más delicado. Desde el operativo de rescate reconocieron que el paso del tiempo reduce al mínimo las chances de hallarla con vida. “La posibilidad es nula”, sostuvo Adrián Wagner, jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura Naval Argentina, en declaraciones radiales.

El pronóstico es contundente y se apoya en un dato clave: ya transcurrieron más de 24 horas desde que se perdió contacto con la joven de 23 años, oriunda de Villa Ballester, que participaba de una salida de buceo recreativo.

El hecho ocurrió el lunes, cuando la turista bonaerense se sumergió junto a otras seis personas —entre ellas su novio— en una excursión organizada por la empresa Freediving Patagonia. La actividad se desarrollaba en el área del Parque Submarino HU SHUN YU 809, frente a Punta Cuevas, dentro del Golfo Nuevo.

Al finalizar la práctica se encendieron las alarmas: de los cuatro buceadores que habían descendido, sólo tres lograron salir a la superficie.

Wagner fue categórico al describir el escenario: explicó que, por la profundidad en la que se encontraban —entre 20 y 26 metros, según la marea— y el tiempo transcurrido, no es posible generar expectativas favorables. También precisó que en el buceo deportivo no se utiliza una línea de unión entre los participantes ni con la superficie, ya que eso puede representar un riesgo mayor en caso de enganches.

Pese a la gravedad del caso, el jefe de salvamento remarcó que se trata de una zona habilitada por la Prefectura, con buenas condiciones de visibilidad y considerada segura para este tipo de actividades.

El aviso de la desaparición se dio inmediatamente después de finalizada la inmersión, cuando el patrón de la embarcación notificó a la fuerza. El operativo se desplegó en minutos con un medio de superficie, un nadador de rescate y, luego, un guardacostas con buzos especializados de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de Puerto Madryn.

Las tres personas que lograron salir del agua fueron trasladadas de manera preventiva al Hospital Andrés Ísola: dos ingresaron a cámara hiperbárica para completar la descompresión y la restante quedó en observación.

La investigación quedó a cargo de la Justicia de Chubut, con intervención de la fiscal María Angélica Carcano.

Quién es Sofía Devries

Devries tiene 23 años, es licenciada en Comunicación Social y Relaciones Públicas y se desempeña como creadora de contenido en redes sociales. En su perfil profesional también declara estudios en Administración de Empresas.

En Instagram se presenta como UGC orientada a beauty, lifestyle y viajes, con publicaciones realizadas en distintos destinos de Argentina, Brasil y Colombia. Además, es autora del libro Cuentos para mentes rebuscadas, un conjunto de relatos breves atravesados por el terror, el misterio y el romance.

Actualmente trabajaba en el área de comunicación de la empresa de su pareja, dedicada a la comercialización de productos orgánicos para plantas.

