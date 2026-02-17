En vivo Radio La Red
Incendio
AGENCIA FEDERAL DE EMERGENCIA

El incendio en el Parque Nacional Los Alerces fue declarado contenido tras más de 45 días de combate

La Agencia Federal de Emergencias confirmó que el avance del fuego está detenido, aunque persiste la vigilancia activa ante posibles rebrotes en la provincia de Chubut.

Tras más de un mes y medio de combate y tareas de vigilancia, la Agencia Federal de Emergencias informó que el incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces fue declarado contenido, un hito que marca un cambio en el escenario luego de una temporada signada por la destrucción de bosques patagónicos y la amenaza permanente sobre poblaciones y circuitos turísticos.

Un helicóptero hidrante sobrevuela la localidad de El Hoyo (Foto: REUTERS)

La categoría de “contenido” no implica que el siniestro esté extinguido, sino que el perímetro quedó consolidado y el avance de las llamas fue detenido. “Las tareas coordinadas en el marco del Comando Unificado junto a la Administración de Parques Nacionales y el Servicio Provincial de Manejo del Fuego permitieron consolidar el perímetro y detener el avance del fuego, en un operativo de alta complejidad”, comunicó la AFE en un parte oficial.

INCENDIOS CHUBUT

Las autoridades aclararon que continúa la vigilancia activa ante la posibilidad de rebrotes, especialmente si se registran cambios climáticos bruscos como vientos intensos o subas de temperatura en la zona cordillerana. En los últimos días, sin embargo, el descenso térmico, las lluvias y nevadas aisladas en sectores elevados de Chubut facilitaron las tareas de los brigadistas. El Servicio Nacional del Manejo del Fuego mantiene su alerta en el área y sostiene el despliegue preventivo con patrullajes terrestres, guardias y monitoreo aéreo.

El operativo reunió a 473 personas durante más de dos meses, con 329 integrantes asignados a labores directas de combate y 144 dedicados a apoyo logístico y técnico. El incendio, iniciado en diciembre en el corazón del parque, afectó más de 16.000 hectáreas de bosque nativo y forestaciones, mientras que en toda la provincia se registraron más de 50.000 hectáreas dañadas por distintos focos durante la temporada.

Las consecuencias incluyeron evacuaciones de visitantes, cortes temporales de rutas y perjuicios en viviendas y establecimientos rurales de áreas como Puerto Patriada. Con la estabilización del frente principal, los accesos al parque volvieron a habilitarse y la actividad turística comienza una reapertura gradual. Las excursiones recreativas en el lago Futalaufquen y en ríos cercanos se permiten bajo ciertas restricciones, mientras el Comando Unificado mantiene vigilancia sobre puntos calientes detectados.

Desde la AFE señalaron que el incendio está bajo control pero aún no extinguido, por lo que los equipos permanecen desplegados. El Servicio Meteorológico Nacional prevé nuevas precipitaciones que podrían ayudar a enfriar zonas con temperaturas residuales elevadas.

El operativo involucró además al Ministerio de Seguridad de la Nación y organismos provinciales, en una estrategia que combinó personal especializado, maquinaria, logística y medios aéreos en un terreno de difícil acceso. La experiencia dejó como saldo daños ambientales significativos y pérdidas materiales en áreas rurales y turísticas, mientras continúa el monitoreo para evitar reactivaciones y prevenir nuevos focos en un contexto de sequía y condiciones meteorológicas variables.

