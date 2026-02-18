"La posibilidad de encontrar a Sofía Devries con vida es...": la fuerte revelación que duele

La ausencia de la joven fue advertida de inmediato y el patrón de la embarcación activó el protocolo de emergencia. Minutos después, la Prefectura desplegó un operativo que incluyó medios de superficie, nadadores de rescate y personal especializado en buceo de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de Puerto Madryn.

La declaración que estremeció la búsqueda

En diálogo con Radio Mitre, Wagner fue directo al describir el panorama.

“La posibilidad de encontrarla con vida es nula. A razón de verdad, no hay que generar falsas expectativas. Por la profundidad a la que estaba, la posibilidad de encontrarla con vida es nula”, reiteró.

Sus palabras impactaron no solo en la comunidad local sino también en el ámbito nacional, donde el caso comenzó a replicarse en distintos medios. La crudeza de la afirmación dejó en evidencia el dramatismo del escenario: la inmersión se realizaba a profundidades que oscilan entre los 20 y los 26 metros, dependiendo de la marea.

Según explicó el jefe de Salvamento y Buceo, el operativo ya había superado las 24 horas al momento de sus declaraciones, un lapso que reduce de manera drástica cualquier posibilidad de supervivencia bajo el agua.

Cómo funciona el buceo recreativo en esa zona

El área donde ocurrió el incidente cuenta con habilitación oficial y es considerada segura para la práctica del buceo deportivo. Wagner fue claro en este punto: “El lugar donde estaban buceando es seguro”, sostuvo.

En este tipo de actividades, explicó, no suele haber vinculación física entre los buceadores ni con la superficie. Es decir, no se utilizan líneas de sujeción ni sistemas de conexión directa con la embarcación, ya que podrían representar un riesgo adicional en caso de enredos o emergencias.

El Parque Submarino HU SHUN YU 809 es uno de los principales atractivos para quienes visitan Puerto Madryn. La visibilidad suele ser buena y la profundidad, dentro de parámetros habituales para buceo recreativo avanzado. Sin embargo, el mar siempre implica variables difíciles de prever: corrientes, cambios de presión, consumo de aire o eventuales desorientaciones.

El estado de los otros buceadores

Los tres participantes que lograron regresar a la superficie fueron trasladados preventivamente al Hospital Andrés Ísola de Puerto Madryn.

Dos de ellos ingresaron a una cámara hiperbárica para facilitar la descompresión, un procedimiento habitual cuando se realizan inmersiones profundas o prolongadas. El tercero permaneció en observación médica.

Si bien no trascendieron detalles clínicos específicos, fuentes sanitarias indicaron que la asistencia se realizó como medida preventiva, en el marco del protocolo habitual para este tipo de situaciones.

La investigación judicial en marcha

El caso quedó bajo la órbita de la Justicia de Chubut. La fiscal María Angélica Carcano interviene para determinar con precisión qué ocurrió durante la excursión.

La investigación apunta a reconstruir la secuencia completa: condiciones climáticas, planificación de la inmersión, experiencia de los buceadores, tiempos de descenso y ascenso, equipamiento utilizado y comunicaciones entre la embarcación y las autoridades.

Uno de los puntos clave será establecer si existió alguna falla técnica, un problema individual durante la inmersión o una eventual desorientación en el fondo marino. También se analizarán los registros de la empresa organizadora y las habilitaciones correspondientes.

Puerto Madryn en vilo

Puerto Madryn, uno de los destinos turísticos más importantes de la Patagonia, vive horas de conmoción. La ciudad, reconocida por el avistaje de ballenas y el buceo en aguas cristalinas, quedó atravesada por la incertidumbre y la tristeza.

El Golfo Nuevo, habitualmente asociado a la naturaleza y al turismo, se convirtió en escenario de un operativo intenso y silencioso. Embarcaciones de Prefectura recorren la zona mientras buzos especializados trabajan en profundidad, intentando localizar a la joven.

La familia de Sofía permanece en la ciudad, acompañada por allegados y recibiendo asistencia psicológica. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y cadenas de oración, aunque las declaraciones oficiales buscan evitar expectativas que, según los expertos, no se condicen con la realidad técnica.

Las horas que cambian todo

En operaciones de rescate subacuático, el tiempo es un factor determinante. Cada minuto cuenta, y la falta de suministro de aire en profundidad reduce drásticamente las probabilidades de supervivencia.

Especialistas consultados coinciden en que, superadas las primeras horas, el operativo suele transformarse en una búsqueda con otros objetivos: la localización del cuerpo y la determinación de las causas.

La declaración de Wagner apuntó precisamente a ese cambio de escenario. “No hay que generar falsas expectativas”, insistió, marcando un límite entre la esperanza emocional y el análisis técnico.

Un golpe al turismo de aventura

El buceo es una de las actividades estrella de Puerto Madryn. Cada temporada, cientos de turistas llegan para explorar los arrecifes, restos de barcos hundidos y la biodiversidad del Atlántico Sur.

El Parque Submarino HU SHUN YU 809 es parte de ese circuito y cuenta con controles y habilitaciones. Sin embargo, este caso abre interrogantes sobre los protocolos de seguridad y la percepción del riesgo en actividades de aventura.

Desde el sector turístico evitaron declaraciones apresuradas y pidieron esperar los resultados de la investigación judicial. La prioridad, señalaron, es acompañar a la familia y colaborar con las autoridades.

El rol de la Prefectura

La Prefectura Naval Argentina es la autoridad marítima encargada de la seguridad en aguas nacionales. En este caso, su intervención fue inmediata tras la alerta del patrón de la embarcación.

El despliegue incluyó un medio de superficie con nadador de rescate y un guardacostas con personal especializado. Las tareas se concentraron en la zona de la última localización conocida de la buceadora.

El operativo se sostiene con recursos técnicos y humanos de alta especialización, aunque el propio jefe de Salvamento y Buceo dejó claro que el factor tiempo juega en contra.

Una ciudad que espera respuestas

Mientras la investigación avanza y el operativo continúa, Puerto Madryn atraviesa un clima de profunda sensibilidad. La desaparición de una joven turista en un contexto recreativo impacta en la comunidad y en el sector que vive del mar.

La Justicia deberá determinar si se trató de un accidente imprevisible o si hubo algún elemento evitable. Las pericias técnicas serán clave para despejar dudas.

Por ahora, lo único cierto es que la búsqueda de Sofía Devries se convirtió en una carrera contra el tiempo que, según la evaluación oficial, enfrenta un panorama extremadamente adverso.

La crudeza de las palabras de Adrián Wagner marcó un antes y un después en la cobertura del caso. “La posibilidad de encontrarla con vida es nula”, repitió. Una frase que cayó como un golpe seco en medio del silencio del Golfo Nuevo.