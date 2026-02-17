Aumento del pasaje de los colectivos del AMBA: cuánto cuesta el boleto desde este miércoles
La suba rige desde este 18 de febrero para 104 líneas y se aplicará en dos tramos. El ajuste acumulado será de 41,46% y se mantienen los descuentos de Tarifa Social y Red SUBE.
Aumento del pasaje de los colectivos del AMBA. (Foto: archivo)
El Gobierno dispuso una actualización en las tarifas de los colectivos de jurisdicción nacional que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con un incremento escalonado que comenzó a regir desde este miércoles 18 de febrero y que alcanza a 104 líneas que conectan la Ciudad con el conurbano bonaerense.
La medida que rige a partir de la reciente publicación, bajo la resolución 11/2026, estableció que “con la finalidad de mantener la ecuación económico-financiera que permita el sostenimiento del servicio público de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional, en condiciones de calidad y eficiencia, resulta necesario trasladar una parte de los costos de explotación de tales servicios a los cuadros tarifarios”.
A cuánto subió el boleto de los colectivos en el AMBA
Las Líneas Suburbanas Grupo I (SGI), las cuales conectan CABA con el primer o segundo cordón del Gran Buenos Aires, cubriendo distancias de hasta 50 km, tendrán los siguientes valores:
Tramo de 0 a 3 km: $650,00. Con SUBE sin Nominar: $1.033,50.
Tramo de 3 a 6 km: $724,09. Con SUBE sin Nominar: $1.151,30.
Tramo de 6 a 12 km: $779,87. Con SUBE sin Nominar: $1.239,99.
Tramo de 12 a 27 km: $835,71. Con SUBE sin Nominar: $1.328,78.
Tramo de más de 27 km: $891,16. Con SUBE sin Nominar: $1.416,94.
Las Líneas Suburbanas Grupo II (SGII), que conectan la Ciudad de Buenos Aires con localidades fuera del conurbano bonaerense, cobrarán el boleto de la siguiente manera:
Concepto Terminal: $216,24. Con SUBE sin Nominar: $343,82.
Base Pasajero/km: $33,03. Con SUBE sin Nominar: $52,52.
Boleto Mínimo: $855,17. Con SUBE sin Nominar: $1.359,72.
Líneas Suburbanas Grupo I (SGI):
Tramo de 0 a 3 km: $700,00. Con SUBE sin Nominar: $1.113,00.
Tramo de 3 a 6 km: $779,78. Con SUBE sin Nominar: $1.239,85.
Tramo de 6 a 12 km: $839,86. Con SUBE sin Nominar: $1.335,38.
Tramo de 12 a 27 km: $899,99. Con SUBE sin Nominar: $1.430,98.
Tramo de más de 27 km: $959,71. Con SUBE sin Nominar: $1.525,94.
Líneas Suburbanas Grupo II (SGII):
Concepto Terminal: $232,88. Con SUBE sin Nominar: $370,28.
Base Pasajero/km: $35,57. Con SUBE sin Nominar: $56,56.
Boleto Mínimo: $920,96. Con SUBE sin Nominar: $1.464,33.
Cabe remarcar que el 16 de marzo se aplicará el segundo tramo del ajuste. El boleto mínimo pasará a $700 y el resto de las escalas quedará en $779,78; $839,86; $899,99 y $959,71 según la distancia. En caso de usar una SUBE no registrada, los valores subirán a $1.113; $1.239,85; $1.335,38; $1.430,98 y $1.525,94.
Con estos incrementos, las tarifas de las líneas nacionales se alinearán con las de los colectivos administrados por la Ciudad y la Provincia, que se actualizan mensualmente mediante un esquema que combina inflación más un adicional del 2%.
Qué líneas incluyen el nuevo aumento del boleto en el AMBA
La suba impacta en las líneas que atraviesan más de una jurisdicción dentro del AMBA, entre ellas la 1, 2, 8, 9, 15, 28, 55, 60, 86, 92, 100, 106, 129, 152, 168, 176, 188 y 197.
Aumento de colectivos: qué pasa con los beneficios
El nuevo cuadro mantiene los beneficios vigentes. La Tarifa Social continuará otorgando un descuento del 55% para jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH y otros grupos alcanzados, mientras que la Red SUBE seguirá aplicando rebajas en combinaciones realizadas dentro de un lapso de dos horas entre colectivos, trenes y subtes.