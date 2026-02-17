En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Aumento
Pasajes
EN 104 LÍNEAS

Aumento del pasaje de los colectivos del AMBA: cuánto cuesta el boleto desde este miércoles

La suba rige desde este 18 de febrero para 104 líneas y se aplicará en dos tramos. El ajuste acumulado será de 41,46% y se mantienen los descuentos de Tarifa Social y Red SUBE.

Aumento del pasaje de los colectivos del AMBA. (Foto: archivo)

Aumento del pasaje de los colectivos del AMBA. (Foto: archivo)

El Gobierno dispuso una actualización en las tarifas de los colectivos de jurisdicción nacional que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con un incremento escalonado que comenzó a regir desde este miércoles 18 de febrero y que alcanza a 104 líneas que conectan la Ciudad con el conurbano bonaerense.

Leé también Paro de colectivos en el AMBA: cuáles son las líneas que no circulan y qué reclaman
Cuáles son las líneas que no circulan por el paro de colectivos (Foto: archivo).
Embed

La medida que rige a partir de la reciente publicación, bajo la resolución 11/2026, estableció que “con la finalidad de mantener la ecuación económico-financiera que permita el sostenimiento del servicio público de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional, en condiciones de calidad y eficiencia, resulta necesario trasladar una parte de los costos de explotación de tales servicios a los cuadros tarifarios”.

  • Tramo de 0 a 3 km: $650,00. Con SUBE sin Nominar: $1.033,50.
  • Tramo de 3 a 6 km: $724,09. Con SUBE sin Nominar: $1.151,30.
  • Tramo de 6 a 12 km: $779,87. Con SUBE sin Nominar: $1.239,99.
  • Tramo de 12 a 27 km: $835,71. Con SUBE sin Nominar: $1.328,78.
  • Tramo de más de 27 km: $891,16. Con SUBE sin Nominar: $1.416,94.

Las Líneas Suburbanas Grupo II (SGII), que conectan la Ciudad de Buenos Aires con localidades fuera del conurbano bonaerense, cobrarán el boleto de la siguiente manera:

  • Concepto Terminal: $216,24. Con SUBE sin Nominar: $343,82.
  • Base Pasajero/km: $33,03. Con SUBE sin Nominar: $52,52.
  • Boleto Mínimo: $855,17. Con SUBE sin Nominar: $1.359,72.

Líneas Suburbanas Grupo I (SGI):

  • Tramo de 0 a 3 km: $700,00. Con SUBE sin Nominar: $1.113,00.
  • Tramo de 3 a 6 km: $779,78. Con SUBE sin Nominar: $1.239,85.
  • Tramo de 6 a 12 km: $839,86. Con SUBE sin Nominar: $1.335,38.
  • Tramo de 12 a 27 km: $899,99. Con SUBE sin Nominar: $1.430,98.
  • Tramo de más de 27 km: $959,71. Con SUBE sin Nominar: $1.525,94.

Líneas Suburbanas Grupo II (SGII):

  • Concepto Terminal: $232,88. Con SUBE sin Nominar: $370,28.
  • Base Pasajero/km: $35,57. Con SUBE sin Nominar: $56,56.
  • Boleto Mínimo: $920,96. Con SUBE sin Nominar: $1.464,33.

Cabe remarcar que el 16 de marzo se aplicará el segundo tramo del ajuste. El boleto mínimo pasará a $700 y el resto de las escalas quedará en $779,78; $839,86; $899,99 y $959,71 según la distancia. En caso de usar una SUBE no registrada, los valores subirán a $1.113; $1.239,85; $1.335,38; $1.430,98 y $1.525,94.

Con estos incrementos, las tarifas de las líneas nacionales se alinearán con las de los colectivos administrados por la Ciudad y la Provincia, que se actualizan mensualmente mediante un esquema que combina inflación más un adicional del 2%.

Qué líneas incluyen el nuevo aumento del boleto en el AMBA

La suba impacta en las líneas que atraviesan más de una jurisdicción dentro del AMBA, entre ellas la 1, 2, 8, 9, 15, 28, 55, 60, 86, 92, 100, 106, 129, 152, 168, 176, 188 y 197.

colectivos-amba-reintegro-visa

Aumento de colectivos: qué pasa con los beneficios

El nuevo cuadro mantiene los beneficios vigentes. La Tarifa Social continuará otorgando un descuento del 55% para jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH y otros grupos alcanzados, mientras que la Red SUBE seguirá aplicando rebajas en combinaciones realizadas dentro de un lapso de dos horas entre colectivos, trenes y subtes.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Aumento Pasajes colectivos AMBA Noticias A24
Notas relacionadas
El Gobierno busca subir el boleto mínimo de colectivo: cuánto costaría a fines de febrero y en marzo
Marcha de la CGT: cómo funcionan los colectivos, trenes, subtes y vuelos
Con bono y aumento: el ingreso mínimo para jubilados supera los $439.000 en marzo

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar