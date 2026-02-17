Aumento del pasaje de los colectivos del AMBA: cuánto cuesta el boleto desde este miércoles

Tramo de 0 a 3 km: $650,00. Con SUBE sin Nominar: $1.033,50.

Tramo de 3 a 6 km: $724,09. Con SUBE sin Nominar: $1.151,30.

Tramo de 6 a 12 km: $779,87. Con SUBE sin Nominar: $1.239,99.

Tramo de 12 a 27 km: $835,71. Con SUBE sin Nominar: $1.328,78.

Tramo de más de 27 km: $891,16. Con SUBE sin Nominar: $1.416,94.

Las Líneas Suburbanas Grupo II (SGII), que conectan la Ciudad de Buenos Aires con localidades fuera del conurbano bonaerense, cobrarán el boleto de la siguiente manera:

Concepto Terminal: $216,24. Con SUBE sin Nominar: $343,82.

Base Pasajero/km: $33,03. Con SUBE sin Nominar: $52,52.

Boleto Mínimo: $855,17. Con SUBE sin Nominar: $1.359,72.

Líneas Suburbanas Grupo I (SGI):

Tramo de 0 a 3 km: $700,00. Con SUBE sin Nominar: $1.113,00.

Tramo de 3 a 6 km: $779,78. Con SUBE sin Nominar: $1.239,85.

Tramo de 6 a 12 km: $839,86. Con SUBE sin Nominar: $1.335,38.

Tramo de 12 a 27 km: $899,99. Con SUBE sin Nominar: $1.430,98.

Tramo de más de 27 km: $959,71. Con SUBE sin Nominar: $1.525,94.

Líneas Suburbanas Grupo II (SGII):

Concepto Terminal: $232,88. Con SUBE sin Nominar: $370,28.

Base Pasajero/km: $35,57. Con SUBE sin Nominar: $56,56.

Boleto Mínimo: $920,96. Con SUBE sin Nominar: $1.464,33.

Cabe remarcar que el 16 de marzo se aplicará el segundo tramo del ajuste. El boleto mínimo pasará a $700 y el resto de las escalas quedará en $779,78; $839,86; $899,99 y $959,71 según la distancia. En caso de usar una SUBE no registrada, los valores subirán a $1.113; $1.239,85; $1.335,38; $1.430,98 y $1.525,94.

Con estos incrementos, las tarifas de las líneas nacionales se alinearán con las de los colectivos administrados por la Ciudad y la Provincia, que se actualizan mensualmente mediante un esquema que combina inflación más un adicional del 2%.

Qué líneas incluyen el nuevo aumento del boleto en el AMBA

La suba impacta en las líneas que atraviesan más de una jurisdicción dentro del AMBA, entre ellas la 1, 2, 8, 9, 15, 28, 55, 60, 86, 92, 100, 106, 129, 152, 168, 176, 188 y 197.

colectivos-amba-reintegro-visa

Aumento de colectivos: qué pasa con los beneficios

El nuevo cuadro mantiene los beneficios vigentes. La Tarifa Social continuará otorgando un descuento del 55% para jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH y otros grupos alcanzados, mientras que la Red SUBE seguirá aplicando rebajas en combinaciones realizadas dentro de un lapso de dos horas entre colectivos, trenes y subtes.