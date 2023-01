Cantaba a la gorra en Puerto Madero y la Policía se lo prohibió: "No me paran de llegar mensajes de apoyo"

Denise Romano 2.jpg "Con lo que junto en la calle estoy produciendo los videoclips y voy juntando plata para vivir", dijo Denise Romano.

Las protestas continuaron pero los policías siguieron insistiendo. “Yo estoy haciendo mi trabajo”, fue la defensa de Denise.

En diálogo con A24.com, la artista reconoció que va los sábados y domingos y se ubica en la esquina de Pierina Dealessi y Azucena Villaflo, en Puerto Madero. "Vivo de tocar en la calle pero me voy moviendo".

La pesadilla que vivió sigue presente en su memoria: "Fui a tocar a la esquina de siempre, la gente es muy buena onda. De hecho en esa esquina siempre se me acercan los vecinos y me alientan para que siga, todo en un contexto de muy buena onda".

Los policías intentan desalojar a Denise Romano en Puerto Madero

En ese mismo lugar, Denise realizó la campaña para tocar con Coldplay. "Con lo que junto en la calle estoy produciendo los videoclips. Mientras voy tocando, voy juntando plata para vivir y para producir todo esto".

"No podés estar acá", fue el aviso de uno de los policías a Denise. Sin comprender todavía lo que estaba viviendo, ella le respondió. "Toco hace 8 años en la calle. Siempre toco acá y nunca pasó nada. Cuando vio que yo no me quería ir, llamó a más policías y ahí llegaron en una patrulla y otro en un cuatriciclo".

Denise confesó que empezó a llorar por no poder seguir tocando ese día. Pero también reconoce que a la distancia ahora mira todo con optimismo.

"De no pasar esto de la policía no perdía el día, pero por suerte no me paran de llegar mensajes de apoyo. No hay mal que por bien no venga, prefiero ver lo bueno. Ahora estoy sacando un disco con las canciones que toqué durante los tres años que me presenté en el subte. Y muchos que no me conocían se mostraron muy solidarios con todo lo que me pasó. Arranqué el año con todo", dijo con una sonrisa.