Denise Romano, la artista que vio Chris Martin de Coldplay y que aún sueña con cantar con ellos

Sin embargo, en las últimas horas, un mensaje y un comentario la llenaron de esperanzas. "No puedo decir quién se acercó a hablarme pero me contó que Chris Martin me vio cantar, estuvo muy cerca de la esquina donde toco en Puerto Madero pero se fue muy rápido por el revuelo que se armó con la gente", le dijo Denise Romano a A24.com.