La denuncia que también involucró a Messi

Otro de los conflictos mencionados por Wiñazki está relacionado con una denuncia presentada por VID Music Group LLC contra la AFA, Lionel Messi y Julián Marcos Kapelán.

De acuerdo con el relato del periodista, la empresa había contratado a la Selección argentina para disputar dos amistosos en Estados Unidos y el acuerdo incluía una cláusula que establecía que Messi debía jugar al menos 30 minutos en cada encuentro.

VID Music Group LLC presentó una demanda contra Lionel Messi, la AFA y Julián Marcos Kapelán en Miami por un presunto incumplimiento contractual. (Foto: captura).

«¿Vos decís Messi incumpliendo un contrato? Difícil», planteó Wiñazki al explicar el reclamo. La presentación judicial también incluyó al futbolista entre los denunciados por el presunto incumplimiento de las condiciones acordadas.

El malestar de Messi por la despedida de Messi en el Monumental

La relación entre el capitán argentino y la conducción de la AFA también habría quedado afectada por la organización del partido de despedida de Messi de la Selección, disputado en octubre frente a Benín, en el estadio Monumental.

Wiñazki cuestionó la organización del evento y enumeró distintos inconvenientes durante el espectáculo previo al encuentro. Entre ellos, mencionó problemas de sonido y una coreografía de drones que proyectó la figura de Messi pateando una pelota con la pierna derecha, pese a que el futbolista es zurdo.

Lionel Messi se despidió de la Selección argentina en octubre, en el Monumental, durante el amistoso frente a Benín. (Foto: archivo).

"El máximo astro del fútbol argentino y mundial, tal vez la persona más conocida hoy en todo el planeta, se despide de la Selección en un partido organizado de forma totalmente penosa", lamentó. También señaló que Tapia no pudo aparecer durante el evento debido a los cánticos de los hinchas en su contra.

En ese contexto, Wiñazki destacó un gesto de Messi que interpretó como una señal de su distanciamiento con la conducción de la AFA. Después del partido, el futbolista se reunió con Stefano Di Carlo, presidente de River, en el despacho de las autoridades del club. Allí recibió el carnet de socio honorario y entregó una camiseta de su último encuentro con la Selección para que fuera exhibida en el museo de la institución.

Los negocios de la AFA y la investigación por los yates

El distanciamiento de Messi se produce en medio de los cuestionamientos judiciales sobre el manejo de los ingresos internacionales de la AFA y las operaciones de sociedades vinculadas con sus autoridades.

En WiFi, Wiñazki mencionó una transferencia superior a los US$1,2 millones a empresas relacionadas con el alquiler de yates de lujo, en destinos exclusivos como Ibiza y Mónaco.

MÁS DE UN MILLÓN DE DÓLARES DE LA AFA TERMINARON EN YATES DE LUJO

Una reconstrucción de los movimientos financieros publicada por Clarín identificó al menos US$1.270.000 en transferencias a compañías dedicadas al alquiler y la administración de embarcaciones de lujo. La mayor parte de los pagos salió de TourProdEnter LLC, la empresa contratada por la AFA para administrar sus ingresos internacionales.

Entre las operaciones detectadas aparecen dos transferencias por un total de US$321.693 a West Nautical Limited, vinculadas con el alquiler del yate Wyldcrest, en el que fue visto Tapia frente a las costas de Mónaco en julio de 2024.

La documentación también registra pagos a otras empresas de Ibiza y Florida, aunque no en todos los casos se pudo determinar qué embarcaciones fueron contratadas ni quiénes las utilizaron.

Messi volverá a jugar en el Monumental, pero contra River

En medio de la interna entre la AFA y River, Messi volverá a jugar en la Argentina el próximo 19 de enero. Será con el Inter Miami, en un amistoso frente al equipo de Núñez que se disputará en el Monumental.

El encuentro marcará el regreso del capitán argentino al estadio donde protagonizó algunos de los momentos más importantes de su trayectoria con la camiseta nacional, aunque esta vez no será con la Selección.

Messi volverá a jugar en el Monumental el 19 de enero de 2027, esta vez con la camiseta del Inter Miami, en un amistoso frente a River. (Foto: archivo).

La vuelta también tiene un componente institucional: mientras Tapia decidió que el seleccionado dejara de jugar en el Monumental para trasladar sus partidos a la Bombonera, Messi regresará al estadio de River para disputar un encuentro con su equipo estadounidense.