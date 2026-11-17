Más allá de los mitos, los hábitos de vida también impactan de manera directa en la salud prostática y seminal:

El tabaquismo: un estudio realizado en 2015 en una clínica de fertilidad en Italia sobre casi 400 hombres demostró que los fumadores no solo eyaculan menor cantidad de semen, sino que también podrían tener vesículas seminales de menor tamaño.

El consumo de alcohol: ingerir alcohol a diario contribuye a disminuir el volumen eyaculado.

El uso de esteroides anabólicos: su consumo en el ámbito deportivo y de gimnasios, muchas veces sin supervisión médica, puede frenar por completo la producción de espermatozoides.

Eyaculación y edad: las causas congénitas y los cambios en el organismo

En los varones más jóvenes, cuando no se trata de hábitos, el especialista subraya que siempre deben considerarse factores congénitos. Por ejemplo, uno de cada mil hombres nace sin los conductos deferentes (los canales que transportan los espermatozoides), una condición vinculada en la mayoría de los casos a una mutación en el gen de la fibrosis quística. Asimismo, pueden presentarse obstrucciones de los conductos eyaculadores debido a quistes prostáticos.

Con el paso de los años, el cuerpo experimenta cambios naturales:

Envejecimiento: a partir de los 40 años, casi la mitad de los varones nota una merma en la cantidad y fuerza de su eyaculación. Esto ocurre porque las vesículas seminales y la próstata reducen lentamente la cantidad de líquido que fabrican para formar el semen.

Hiperplasia prostática benigna: el crecimiento benigno de la próstata no solo genera problemas urinarios habituales, sino que también dificulta la micción y disminuye de forma directa la potencia y el volumen eyaculatorio.

Medicamentos y cirugías que pueden alterar la eyaculación

Otro de los factores que pueden provocar una reducción o alteración de la eyaculación son los tratamientos médicos y farmacológicos:

Tamsulosina: este medicamento es ampliamente recetado para tratar la hiperplasia prostática benigna y los cólicos renales. Aunque es muy eficaz, tiene como efecto secundario frecuente la eyaculación retrógrada. Según explica Carrillo, durante el proceso normal, el esfínter interno de la vejiga permanece cerrado para expulsar el semen hacia el exterior. Sin embargo, bajo el efecto de este fármaco, el esfínter queda abierto y, debido a una menor contracción de las vesículas seminales, el líquido se dirige hacia la vejiga.

Diabetes: hasta un tercio de los pacientes con diabetes mal controlada puede sufrir eyaculación retrógrada. Los niveles altos de azúcar dañan los nervios encargados de cerrar el esfínter interno durante el orgasmo, lo que facilita que el semen tome el camino hacia la vejiga.

Cirugías urológicas: cualquier intervención quirúrgica sobre la próstata orientada a tratar el agrandamiento benigno deja abierta la zona del esfínter interno como secuela, lo que reduce la salida de semen o la frena por completo. A esto se suman las cirugías por cáncer de próstata (prostatectomía radical), donde la extirpación completa de la próstata y las vesículas seminales suprime definitivamente la producción y emisión de semen.

Eyaculación: cuáles son las diferencias entre hipospermia, oligospermia y aspermia

Para comprender con precisión el estado de la salud reproductiva y urológica, el Dr. Carrillo diferencia tres términos fundamentales que a menudo se confunden:

Hipospermia: cuando el volumen total del semen es muy bajo.

Oligospermia: cuando el recuento de espermatozoides es bajo.

Aspermia: la ausencia total de semen en la eyaculación.

Ante cualquier cambio notable o persistente en el volumen eyaculatorio, la recomendación fundamental del especialista es consultar con un urólogo para identificar el origen exacto y descartar patologías subyacentes.