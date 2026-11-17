Más allá de los mitos, los hábitos de vida también impactan de manera directa en la salud prostática y seminal:
Eyaculación y edad: las causas congénitas y los cambios en el organismo
En los varones más jóvenes, cuando no se trata de hábitos, el especialista subraya que siempre deben considerarse factores congénitos. Por ejemplo, uno de cada mil hombres nace sin los conductos deferentes (los canales que transportan los espermatozoides), una condición vinculada en la mayoría de los casos a una mutación en el gen de la fibrosis quística. Asimismo, pueden presentarse obstrucciones de los conductos eyaculadores debido a quistes prostáticos.
Con el paso de los años, el cuerpo experimenta cambios naturales:
Medicamentos y cirugías que pueden alterar la eyaculación
Otro de los factores que pueden provocar una reducción o alteración de la eyaculación son los tratamientos médicos y farmacológicos:
-
Tamsulosina: este medicamento es ampliamente recetado para tratar la hiperplasia prostática benigna y los cólicos renales. Aunque es muy eficaz, tiene como efecto secundario frecuente la eyaculación retrógrada. Según explica Carrillo, durante el proceso normal, el esfínter interno de la vejiga permanece cerrado para expulsar el semen hacia el exterior. Sin embargo, bajo el efecto de este fármaco, el esfínter queda abierto y, debido a una menor contracción de las vesículas seminales, el líquido se dirige hacia la vejiga.
-
Cirugías urológicas: cualquier intervención quirúrgica sobre la próstata orientada a tratar el agrandamiento benigno deja abierta la zona del esfínter interno como secuela, lo que reduce la salida de semen o la frena por completo. A esto se suman las cirugías por cáncer de próstata (prostatectomía radical), donde la extirpación completa de la próstata y las vesículas seminales suprime definitivamente la producción y emisión de semen.
Eyaculación: cuáles son las diferencias entre hipospermia, oligospermia y aspermia
Para comprender con precisión el estado de la salud reproductiva y urológica, el Dr. Carrillo diferencia tres términos fundamentales que a menudo se confunden:
-
Hipospermia: cuando el volumen total del semen es muy bajo.
-
Oligospermia: cuando el recuento de espermatozoides es bajo.
-
Aspermia: la ausencia total de semen en la eyaculación.
Ante cualquier cambio notable o persistente en el volumen eyaculatorio, la recomendación fundamental del especialista es consultar con un urólogo para identificar el origen exacto y descartar patologías subyacentes.