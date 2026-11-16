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Alerta en Lanús por una nueva pérdida de gas: evacuaron la zona de forma preventiva

El operativo se desplegó en la esquina de 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen, a unas 20 cuadras del lugar donde ocurrió la explosión. Trabajan bomberos, Defensa Civil y una cuadrilla de Metrogas para reparar una conexión de la red domiciliaria.

Alerta por una nueva pérdida de gas en Lanús: evacuaron la estación y cortaron el tránsito

Alerta por una nueva pérdida de gas en Lanús: evacuaron la estación y cortaron el tránsito

Un nuevo escape de gas generó preocupación este lunes por la mañana en Lanús y obligó a desplegar un operativo preventivo en las inmediaciones de la estación de trenes. El inconveniente fue detectado en la esquina de 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen, donde interviene personal de Metrogas para reparar una conexión de baja presión.

Leé también El municipio de Lanús confirmó que hay al menos un muerto por la explosión en Remedios de Escalada
Una persona murió por la explosión en Remedios de Escalada y hay 30 heridos. (Foto: captura)

Ante la situación, bomberos, Defensa Civil y la Guardia Urbana establecieron un perímetro de seguridad y solicitaron a peatones y vecinos que se alejaran del sector. También se dispuso el corte del tránsito.

El episodio ocurre a unas 20 cuadras del lugar donde se produjo la explosión de la semana pasada, que dejó una persona fallecida y al menos 30 heridos. La cercanía con ese antecedente incrementó la preocupación entre los vecinos.

Los trabajadores de Metrogas realizaron una primera inspección y abrieron una excavación sobre la vereda de la calle 25 de Mayo, frente a una entidad bancaria ubicada junto a la estación. Allí detectaron una falla en una conexión de la red domiciliaria de baja presión.

Como medida de precaución, durante las primeras tareas utilizaron herramientas manuales y evitaron encender el generador y los equipos neumáticos. Después de evaluar las condiciones del lugar y garantizar la ventilación, comenzaron a utilizar maquinaria para ampliar la excavación y avanzar con la reparación.

Mientras tanto, Defensa Civil y la Guardia Urbana extendieron las restricciones de circulación. También fueron cerrados los accesos peatonales a la estación y se evacuó el edificio para mantener a los pasajeros alejados del área de trabajo.

Qué pasa con el tránsito y los trenes en Lanús

El corte sobre Hipólito Yrigoyen genera demoras en la circulación, especialmente para quienes se trasladan desde Remedios de Escalada hacia el centro de Lanús. La interrupción comienza a la altura de Miguel Cané, a unas tres cuadras de la estación.

A pesar del operativo y de la evacuación preventiva, el servicio ferroviario continúa funcionando con normalidad. Los pasajeros que llegan a la estación son orientados para que circulen por fuera del perímetro de seguridad.

La investigación apunta a reconstruir qué pasó durante los trabajos en la red de gas

El episodio ocurrió en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, donde una firma contratada por Metrogas llevaba adelante tareas de renovación de cañerías.

De acuerdo con la información que difundió el Municipio, el daño en el conducto quedó registrado a las 9.44, mientras que la explosión fue reportada a las 10.52. La administración local cuestionó el procedimiento de la empresa y sostuvo que la rotura fue comunicada a un área interna de la distribuidora, en lugar de dar aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Para el Gobierno municipal, esa decisión demoró la respuesta y redujo las posibilidades de evacuar preventivamente el sector.

La causa judicial busca establecer cómo se desarrolló el operativo y si se respetaron los protocolos correspondientes. En ese contexto, la Fiscalía dispuso la demora de dos directivos de la empresa proveedora.

Por su parte, el intendente Julián Álvarez anunció que el Municipio se presentará como querellante. La decisión fue fundamentada en lo que calificó como un “evidente incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa”.

Además de la investigación, el Municipio puso en marcha un esquema de asistencia para quienes sufrieron las consecuencias de la explosión. Entre las medidas anunciadas figura una ayuda económica extraordinaria para los damnificados y la eximición de tasas municipales para los comercios afectados.

También se impulsará ante la Legislatura bonaerense un proyecto para eximir a los vecinos perjudicados del pago de Ingresos Brutos, el Impuesto Inmobiliario y la Patente.

En materia de infraestructura, el Gobierno local se comprometió a reparar el edificio de Del Valle Iberlucea 4494 y a iniciar la reconstrucción del centro comercial.

El área de seguridad fue delimitada nuevamente y el perímetro restringido quedó reducido a 100 metros a la redonda. Quienes residen fuera de ese sector comenzaron a regresar a sus viviendas, mientras que las instituciones de la zona podrán recuperar sus actividades desde este lunes.

En pocas palabras

  • Fuga de gas: Detectaron una nueva fuga de gas en Lanús, en la esquina de 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen.
  • Operativo de seguridad: Desplegaron bomberos, Defensa Civil y Metrogas, evacuaron la estación y cortaron el tránsito en la zona.
  • Causa y contexto: Se trató de una falla en una conexión de red domiciliaria de baja presión, a pocas cuadras de una explosión reciente.
Resumen generado por Thinkindot AI
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