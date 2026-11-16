La propiedad figura a nombre de Real Central SRL, cuyos titulares son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada. La Coalición Cívica denunció que ambos podrían actuar como testaferros de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, y pidió investigar si los verdaderos propietarios del inmueble son los dirigentes de la AFA.

La presentación cuestiona la capacidad económica de los titulares para justificar la adquisición de una propiedad de esas dimensiones. Conte había estado inscripta como monotributista, recibió el Ingreso Familiar de Emergencia durante la pandemia y se jubiló en 2021. Su hijo, Pantano, también estuvo registrado como monotributista y tuvo participación en instituciones vinculadas al fútbol: fue presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa y protesorero del club Almirante Brown.

La Justicia también reconstruyó el recorrido de la mansión. El inmueble perteneció al exfutbolista Carlos Tevez, quien lo compró en 2017 y lo vendió en 2023 a Malte SRL. En mayo de 2024, Pantano y Conte lo adquirieron a través de Real Central SRL.

Malte también tuvo vínculos comerciales con la AFA: en 2022 recibió un contrato directo por 500.000 dólares para implementar el sistema de videoarbitraje VAR.

Real Central también figura como propietaria de dos lotes en el barrio Ayres Plaza, en Pilar, que fueron allanados en el marco de la misma investigación. Aunque la información oficial indicaba que eran terrenos sin construir, los investigadores encontraron una vivienda de grandes dimensiones.

Los millones de la AFA que terminaron en empresas de yates de lujo

En paralelo, otra investigación puso bajo la lupa el destino de los ingresos internacionales de la AFA. Según una reconstrucción publicada por Clarín en los últimos días, al menos 1.270.000 dólares vinculados con esos fondos terminaron en empresas dedicadas al alquiler y la gestión de yates y superyates de lujo en destinos como Ibiza, Mónaco y Florida.

La mayor parte de las transferencias salió de TourProdEnter LLC, la compañía de Javier Faroni y Erica Gillette contratada por la AFA para administrar sus ingresos en el exterior. También aparecen pagos de ProSport Live, vinculada con la organización de partidos internacionales de la Selección argentina, y una transferencia realizada directamente por la propia asociación.

Entre las operaciones identificadas figura un pago de 321.693 dólares a West Nautical Limited, vinculado con el alquiler del yate Wyldcrest, en el que Claudio "Chiqui" Tapia fue visto frente a las costas de Mónaco el 29 de julio de 2024, después de la Copa América disputada en Estados Unidos.

La documentación también registra transferencias por 211.200 dólares a Michlmarine Ibiza SL, 190.354,51 dólares a Charter & Dreams Yacht Services SL y 353.429 dólares a CCYachting LLC, entre otros operadores náuticos.

La reconstrucción permite identificar montos, fechas y destinatarios, aunque no en todos los casos se pudo establecer qué embarcaciones se alquilaron, quiénes las utilizaron o cuál fue el destino final de cada operación.