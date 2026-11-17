Según la investigación periodística, Beligoy compró un departamento de cinco ambientes, a estrenar, ubicado en Villa Devoto. La propiedad cuenta con living-comedor, cocina con lavadero independiente, cuatro habitaciones y tres baños.

Además, dispone de una terraza con parrilla, espacio para construir un quincho y un baño adicional. La operación incluyó también dos espacios en el subsuelo del edificio, que suman otros 43 metros cuadrados.

De acuerdo con los datos del Registro de la Propiedad Inmueble, el dirigente declaró haber abonado US$490.000 por el inmueble.

Los pagos de la AFA a Federico Beligoy desde 2020

La denuncia también incorpora información sobre los pagos que Beligoy recibió de la AFA desde noviembre de 2020 hasta abril de 2022. Según los registros internos de la entidad, durante ese período hubo entregas de dinero en efectivo que, actualizadas por inflación, superan los $300 millones.

Posteriormente, los pagos continuaron mediante transferencias bancarias, con conceptos como “asesoramiento” y “seminarios”. Esas operaciones superaron los $120 millones, también a valores actualizados.

La información surge de una planilla secuestrada por la Justicia en la sede de la AFA. Los registros detallan las fechas de las operaciones, los montos, la modalidad de pago y los números de asiento contable.

De acuerdo con esos documentos, Beligoy recibió más de $10,8 millones entre 2020 y 2022, una cifra que, calculada según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, supera actualmente los $306 millones.

Beligoy ocupa dos cargos dentro del fútbol argentino: es director nacional de Arbitraje desde julio de 2018 y secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA). De esta manera, tiene responsabilidades en la conducción del arbitraje nacional y, al mismo tiempo, representa a los árbitros afiliados a esa organización.

La inversión inmobiliaria de US$261.490 que quedó bajo investigación

Otro de los antecedentes mencionados en las investigaciones periodísticas está relacionado con una inversión inmobiliaria que Beligoy realizó en mayo de 2024 en la ciudad de La Plata.

Según publicó LA NACION, el 3 de mayo de ese año desembolsó US$139.745 para adquirir el departamento B del sexto piso de un edificio en construcción, ubicado en la calle 59 al 784, entre 10 y 11. La operación incluyó una cochera.

Ese mismo día aportó otros US$121.745 para comprar el departamento B del quinto piso del mismo edificio, dentro del denominado Fideicomiso Lucero. En total, la inversión ascendió a US$261.490.

El emprendimiento estaba a cargo de Abes Desarrolladora de Negocios SRL. Con el avance de la investigación sobre la empresa, se identificaron entre 150 y 160 inversores damnificados por las obras paralizadas y los incumplimientos contractuales.

Entre los afectados mencionados en las publicaciones periodísticas figuran el exfutbolista y director técnico Pedro Troglio y otros jugadores del ámbito local. Según esa información, Beligoy no había reclamado la devolución del dinero invertido.

La desarrolladora quedó bajo investigación judicial por presuntas estafas, administración fraudulenta y asociación ilícita.