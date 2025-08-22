En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
paro
Vuelos
CONFLICTO

Comenzó el paro de controladores: qué vuelos se ven afectados, en qué días y horarios

El conflicto salarial entre los controladores aéreos y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) derivó en un plan de paros escalonados que comenzó este viernes y afecta a miles de pasajeros. El Gobierno advirtió que se trata de un servicio esencial y cuestionó la medida de fuerza.

Comenzó el paro de controladores: qué vuelos se ven afectados

Comenzó el paro de controladores: qué vuelos se ven afectados, en qué días y horarios. (Foto: archivo)

La tensión en el sector aeronáutico argentino escaló este viernes con el inicio de un paro de los Controladores de Tránsito Aéreo, medida impulsada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), en reclamo de una recomposición salarial.

Leé también Eduardo Feinmann después de la agresión: "Hasta que esté preso Marcelo Peretta, no paro"
eduardo feinmann despues de la agresion: hasta que este preso marcelo peretta, no paro

El conflicto, que venía gestándose desde julio, desembocó en un plan de acción escalonado que afectará vuelos en distintos aeropuertos del país durante cinco jornadas de agosto. Las aerolíneas comenzaron a reprogramar servicios y a alertar a los pasajeros sobre posibles demoras y cancelaciones.

Un conflicto que no encontró salida: las negociaciones paritarias

El detonante del paro fue el fracaso de las negociaciones paritarias entre ATEPSA y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), dependiente del Ministerio de Transporte.

Según fuentes oficiales, el Gobierno ofreció un incremento salarial del 1% mensual en línea con el resto del sector público, pero el gremio lo consideró “insuficiente”. Desde ATEPSA aseguran que su reclamo no es desmedido, sino una “recomposición decente” frente a la pérdida del poder adquisitivo y las exigencias de su labor.

La ruptura del diálogo marcó un punto de no retorno: ATEPSA ratificó la aplicación del cronograma de paros, que se extenderá desde el 22 hasta el 30 de agosto, con franjas horarias críticas que afectarán los despegues.

Documento paro de controladores aéreos

La postura del Gobierno nacional: "Intransigente"

Desde el Ejecutivo se cuestionó con dureza la medida. “Se trata de un servicio esencial garantizado por ley, que no puede ser interrumpido sin vulnerar derechos básicos de los pasajeros”, señalaron voceros de EANA.

Las fuentes oficiales remarcaron que en las últimas semanas se realizaron 17 audiencias de negociación, sin lograr acuerdo debido a lo que calificaron como una “postura intransigente” del gremio.

Además, recordaron que en julio el Gobierno había dictado la conciliación obligatoria para evitar un paro durante las vacaciones de invierno, instancia que permitió sostener las operaciones en plena temporada alta. Sin embargo, el nuevo escenario no logró destrabar el conflicto.

Incluso, desde la administración subrayaron que la Justicia ya había rechazado una cautelar presentada por ATEPSA contra la reglamentación de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), que establece que la navegación aérea es un servicio esencial.

Cómo impacta el paro en los aeropuertos

La protesta afecta de manera directa a las autorizaciones de salida de aeronaves y vehículos en superficie, así como a la recepción y transmisión de planes de vuelo durante las franjas horarias anunciadas.

Los arribos no están alcanzados por la medida, lo que mitiga parcialmente el impacto, pero de todos modos se espera que las demoras se acumulen, generando reprogramaciones y cancelaciones puntuales en vuelos de cabotaje e internacionales.

Argentina moviliza actualmente más de 200 mil pasajeros semanales. El riesgo de colas, esperas prolongadas y cambios de último momento es inminente en aeropuertos clave como Aeroparque, Ezeiza, Córdoba, Mendoza y Bariloche.

El cronograma de paros

Cronograma de paros

ATEPSA difundió un esquema detallado de las jornadas de protesta:

  • Viernes 22 de agosto: de 13 a 16 horas y de 19 a 22 horas.

  • Domingo 24 de agosto: de 13 a 16 horas y de 19 a 22 horas.

  • Martes 26 de agosto: de 7 a 10 horas y de 14 a 17 horas.

  • Jueves 28 de agosto: de 13 a 16 horas.

  • Sábado 30 de agosto: de 13 a 16 horas y de 19 a 22 horas.

El sindicato aclaró que las restricciones no afectan vuelos de emergencia ni aeronaves sanitarias, humanitarias, de Estado o de búsqueda y salvamento.

Qué dicen los controladores aéreos

Desde el gremio, los dirigentes sostienen que la medida no busca perjudicar a los pasajeros, sino visibilizar la falta de respuestas. “Llevamos meses reclamando un ajuste salarial acorde a la responsabilidad de nuestro trabajo. El Gobierno nos ofrece migajas, y no podemos seguir aceptando esa pérdida”, señalaron voceros de ATEPSA.

Además, remarcaron que su actividad requiere altos niveles de concentración y capacitación constante, lo que amerita condiciones laborales y salariales “acordes a la exigencia internacional”.

El impacto en los pasajeros y en los aeropuertos

Paro de controladores aéreos

Las aerolíneas comenzaron a reprogramar vuelos y a avisar a los clientes sobre posibles demoras. Se recomienda a los pasajeros chequear el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto y mantenerse en contacto con las compañías para acceder a reubicaciones o cambios de itinerario.

El paro no sólo afecta a vuelos nacionales, sino también a servicios internacionales, donde la coordinación con aeropuertos extranjeros agrava la situación.

“Los retrasos en un hub como Ezeiza generan un efecto dominó en conexiones hacia Europa, Estados Unidos y países de la región”, explicó un especialista en transporte aéreo.

Un conflicto que tiene impacto económico

Los conflictos en el sector aéreo tienen un alto impacto social y económico. En este caso, se trata de un servicio esencial donde cada cancelación implica pérdida de dinero para las aerolíneas y frustración para los pasajeros.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
paro Vuelos Aviones
Notas relacionadas
Los controladores aéreos anunciaron un cronograma de paros luego de no llegar a un acuerdo paritario
Los trabajadores del Garrahan anunciaron un nuevo paro para agosto: cuando será
Nuevo paro por 24 horas y movilización convocados por el Hospital Garrahan

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar