Cómo elegir un panel calefactor

Además de ser estéticos, consumen menos que los aires acondicionados. Una gran alternativa para desafiar al frío.

Con la llegada del invierno puede que estés analizando de qué manera mantener el calor en tu casa y no sufrir el frío. Además, hay que fijarse de no excederse en el consumo para que no recibas mucho aumento en las tarifas. Por eso, te contamos cómo elegir un panel calefactor para que tu hogar esté siempre calefaccionado.

Muchas personas usan estufas a gas, eléctricas, otros los aires acondicionados pero al saber cómo elegir un calefactor posiblemente te brinde otra alternativa muy interesante que quizá no tenías en cuenta.

¿De qué manera funcionan?

A la hora de pensar cómo elegir un panel calefactor, también es bueno saber cómo funciona. Este sistema de calefacción surgió en la década del setenta y eran hidrónicos (funcionaban con agua) y en los noventa llegaron al mercado los paneles de calentamiento eléctricos. Funcionan a través del efecto Joule, que significa que el desprendimiento del calor es provocado a través de la corriente de un cuerpo.

Además, tienen la capacidad de generar un microclima y, gracias a su superficie fina de metal, producen calor de una forma muy rápida.

Ventajas de adquirir un panel calefactor

Uno de los beneficios de comprarlo es que su consumo es mucho menor al de los aires acondicionados que tienen la opción de utilizarlo tanto en frío como calor. Con respecto a las estufas de gas tradicionales, estos paneles no hacen uso del oxígeno, no precisan ningún mantenimiento, ni revisiones y no generan hollín.

Otra ventaja es que son pequeños, no ocupan mucho espacio y tampoco generan ruido porque el movimiento del aire se realiza por medio del principio de convección. Esto quiere decir que no se necesitan ventiladores. Además, tampoco emiten monóxido de carbono ni usan fluidos de ningún tipo.

Su colocación es totalmente sencilla y podés ponerlos en las paredes o pisos. Es más, muchos usuarios decidieron empotrarlos en los techos de sus casas.

También elimina hongos y bacterias de los ambientes, lo que impide la proliferación de los ácaros, quienes son los responsables de las alergias.

Tipos de paneles calefactores

En los comercios o en internet encontrarás una gran cantidad de paneles calefactores. Gracias a esa variedad tendrás la posibilidad de analizar cuál es el que más conviene para tu ambiente. Hay muchas marcas y modelos que poseen distintos Watts. Para saber cómo elegir un panel calefactor, vamos a detallarte algunos según su capacidad.

Los que tienen 500 Watts, en la gran mayoría de los casos, suelen generar un consumo relativamente bajo. Según el fabricante, tienen la capacidad de calefaccionar ambientes de 35 metros cúbicos. Posee un termostato automático y está hecho con material refractario ignífugo, acompañado de perfiles de aluminio. Su peso ronda entre los 4,5 kilogramos y las medidas son de 30 cm de alto x 60 cm de ancho.

Existen varias marcas que fabrican panales de 2000 Watts y pueden llegar a cubrir hasta los 60 metros cúbicos de superficie. Por lo general, estos modelos vienen con dos niveles de potencia, alcanzando el máximo de 2000W. Podés colocarlo en el piso o utilizarlo sobre una pared. Además, tiene un termostato que regula la temperatura y su alimentación es de 220 voltios a 50 Hz.

Otra alternativa son los de 1000W que, según el fabricante, te permitirá mantener una temperatura ideal con el menor consumo posible debido a que su termostato a perilla prende el calefactor al detectar que la temperatura es inferior a la seleccionada y se apaga cuando la supera.

Por último, en la búsqueda vas a encontrar algunas empresas que venden los paneles de 1500W. Es un tipo de panel radiante eléctrico que, al igual que muchos otros, podés ubicarlo en el piso o colgarlo en alguna pared. Suelen tener un control inteligente de la temperatura, que viene con un display digital que indica cuántos grados hay en el lugar. Puede llegar a calefaccionar espacios de hasta 70 metros cúbicos y, además, posee un timer programable para que puedas seleccionar en qué momento del día querés que se apague.