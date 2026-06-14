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Pakistán anunció un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y confirmó la fecha de la firma

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, aseguró que Washington y Teherán alcanzaron un entendimiento para poner fin al conflicto. Donald Trump también confirmó el acuerdo y anunció la reapertura del estrecho de Ormuz.

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Pakistán anunció un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y confirmó la fecha de la firma
Pakistán anunció un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y confirmó la fecha de la firma

Pakistán anunció un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y confirmó la fecha de la firma

En un anuncio que podría marcar un giro histórico en Medio Oriente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, informó este domingo que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz para poner fin a las tensiones que enfrentaron a ambos países durante los últimos meses.

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Según detalló el jefe de gobierno pakistaní, la firma oficial del entendimiento está prevista para el próximo 19 de junio en Suiza y contempla el cese inmediato y permanente de las operaciones militares.

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“Tras conversaciones intensivas, nos complace anunciar que el acuerdo de paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán ha sido alcanzado”, expresó Sharif a través de un comunicado.

El pacto prevé el fin de las operaciones militares

De acuerdo con lo informado por el mandatario pakistaní, ambas partes acordaron poner fin a las acciones bélicas en todos los frentes. “Se acordó la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”, indicó.

La referencia incluye también la situación en el Líbano, uno de los escenarios que en las últimas semanas había incrementado las tensiones regionales por los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah.

Sharif precisó que el acto oficial para rubricar el acuerdo se llevará a cabo el 19 de junio en territorio suizo, aunque evitó brindar detalles sobre la ciudad elegida para el encuentro.

El rol de Qatar, Arabia Saudita y Turquía en las negociaciones

El primer ministro pakistaní agradeció a Estados Unidos e Irán por haber optado por una solución diplomática y destacó el papel desempeñado por varios países de la región.

“Nos gustaría agradecer a los Estados Unidos de América y a la República Islámica de Irán por su compromiso para encontrar una solución diplomática al conflicto”, afirmó.

Además, reconoció especialmente la participación de Qatar, Arabia Saudita y Turquía en las conversaciones. “Extendemos nuestro sincero agradecimiento a nuestros hermanos de Qatar por su apoyo para alcanzar este acuerdo”, sostuvo.

Sharif añadió que los mediadores impulsarán una serie de reuniones durante los próximos días para avanzar con la implementación del pacto. “Estas discusiones previas a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y para la ceremonia oficial de firma”, explicó.

Donald Trump confirmó el entendimiento y anunció la reapertura del estrecho de Ormuz

Minutos después del anuncio realizado por Pakistán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el acuerdo con Irán ya estaba cerrado.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán está ahora completo. ¡Felicitaciones a todos!”, escribió el mandatario estadounidense.

Trump también informó que autorizó la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo.

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“Por la presente autorizo plenamente la apertura libre de peajes del estrecho de Ormuz”, afirmó.

Al mismo tiempo, confirmó el levantamiento del bloqueo naval estadounidense que permanecía vigente desde el inicio de la crisis. “Autorizo al mismo tiempo la eliminación inmediata del bloqueo naval de Estados Unidos”, señaló.

El mensaje de Trump sobre el petróleo y la navegación internacional

En el cierre de su publicación, el presidente estadounidense hizo referencia al restablecimiento del tránsito marítimo y al impacto que podría tener la medida sobre los mercados energéticos.

“Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!”, escribió Trump.

El acuerdo anunciado por Pakistán representa uno de los movimientos diplomáticos más relevantes de los últimos años y podría abrir una nueva etapa en las relaciones entre Washington y Teherán, en medio de un escenario internacional marcado por la volatilidad y las tensiones en Medio Oriente.

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