Con batucada: el llamativo video con el que la Policía bonaerense lanzó el Operativo Sol a Sol en la Costa

Tras el tarareo inicial, el video muestra una secuencia de escenas paralelas. Una persona ajusta su bota negra como parte de la preparación para la jornada laboral, mientras otra, vestida con indumentaria veraniega, se coloca unas ojotas para salir. En simultáneo, un integrante de la Jefatura de Policía cierra su locker, en una imagen que simboliza el inicio de las tareas estivales.

Minutos después aparece la banda musical de la Policía Bonaerense, que interpreta la canción sobre una estructura de madera con la playa de fondo. Guitarras y bajo, algunos desenchufados, acompañan la escena. “Para cuidarte bien”, canta el policía que oficia de vocalista, quien luego vuelve a aparecer en un centro de control, bailando y cantando mientras solicita al espectador que “no dude en llamar” ante cualquier situación.

policia (2) Con batucada y tips turísticos, la Policía bonaerense lanzó el Operativo de Sol a Sol en la Costa Atlántica.

A lo largo del spot, el cantante y otros integrantes de la fuerza se muestran en distintos contextos: pidiendo documentación a conductores, participando de controles en puestos ruteros y recorriendo calles y espacios públicos. “Vinimos a patrullar para que la pases mejor”, continúa la canción, esta vez interpretada desde el asiento trasero de un patrullero, utilizando la radio del móvil como micrófono.

Las imágenes incluyen recorridas de efectivos a pie, operativos con perros entrenados, patrullajes en la arena de balnearios, caminatas por ferias de artesanos y presencia policial en calles de Mar del Plata. La letra menciona también carnavales, festivales y paseos peatonales como escenarios donde se desplegarán los controles durante la temporada.

“Ahí estaremos con motos y con perros, drones y patrulleros y sí también de a pie”, detalla la canción, mientras se intercalan imágenes de operativos anteriores, efectivos asistiendo a ciudadanos y el escudo oficial del Operativo Sol a Sol. El video finaliza con la banda tocando frente a un acantilado y un fundido a negro.

El spot fue publicado, entre otras plataformas, en el canal de YouTube del ministro Javier Alonso, quien acompañó la pieza audiovisual con un mensaje dirigido a las familias que eligen vacacionar en la provincia de Buenos Aires.

alonso

“Viajar en familia es lo más lindo del mundo, y saber que estás cuidado lo hace mucho mejor. Este verano, mientras disfrutás de nuestras playas, sierras o festivales, la Policía de la Provincia te acompaña en cada paso”, escribió el funcionario.

Además, agregó: “Con el Operativo de Sol a Sol, reforzamos la seguridad con drones, motos y patrulleros para que tu única preocupación sea descansar. Recordá: si manejás, no tomes y usá siempre el cinturón. ¡Tu tranquilidad es nuestra misión!”.

Para la edición 2024/2025, la provincia ya había utilizado un formato similar, con una pieza musical basada en la canción “Cuando calienta el sol”, popularizada por Luis Miguel.

Cómo será el Operativo Sol a Sol 2025/2026

El gobernador Axel Kicillof encabezó este viernes la presentación formal del Operativo Sol a Sol 2025/2026, que desplegará dispositivos de seguridad, salud y transporte en todos los destinos turísticos y puntos estratégicos de la provincia de Buenos Aires.

El acto se realizó en la localidad de Santa Clara del Mar, en el marco del lanzamiento oficial de la temporada de verano, y contó con la presencia de los ministros de Seguridad, Javier Alonso; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Salud, Nicolás Kreplak; de Transporte, Martín Marinucci, y del intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzki.

Según se informó, el operativo contará con un despliegue de más de 20.000 policías, 200 nuevos patrulleros y 60 motos, que realizarán tareas de prevención y cuidado en la Costa Atlántica, las zonas de sierras y los lagos bonaerenses.

Además, se incrementarán los medios logísticos y técnicos en las principales rutas provinciales, con el objetivo de brindar asistencia, prevenir siniestros viales, fiscalizar el transporte y llevar adelante controles de alcoholemia durante el período de mayor circulación turística.