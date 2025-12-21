En vivo Radio La Red
Así fue como un conductor atropelló y mató a una policía durante un operativo vial en Córdoba

Un operativo vial en el interior de Córdoba derivó en un desenlace fatal. La víctima era una joven integrante de la Patrulla Rural.

Una joven policía de 24 años murió tras ser embestida por una camioneta mientras participaba de un operativo de control vehicular sobre la Ruta Nacional 9, en cercanías del acceso sur a la localidad cordobesa de Oliva. El conductor del vehículo fue detenido y la Justicia investiga las circunstancias del hecho ocurrido el sábado 20.

La víctima fue identificada como Milagros Cuello, oficial de la Patrulla Rural de Córdoba, quien se encontraba prestando servicio en un retén de tránsito cuando fue atropellada por una camioneta Ford F-100. A raíz del violento impacto, la agente sufrió heridas de extrema gravedad.

Tras el siniestro, Cuello fue trasladada de urgencia al hospital local, pero falleció al ingresar al centro de salud, producto de las lesiones sufridas. El episodio ocurrió a la altura del hospital psiquiátrico Dr. Emilio Vidal Abal, en un tramo de la ruta que, según indicaron fuentes policiales, estaba debidamente señalizado.

El conductor del vehículo, un hombre de 50 años, fue aprehendido en el lugar a los pocos segundos del impacto. Si bien el test de alcoholemia dio negativo, quedó a disposición de la Fiscalía de Río Segundo, a cargo de Patricia Baulies, que evalúa imputarlo por el delito de homicidio culposo.

Cómo sigue la causa que investiga la muerte de la joven policía de 24 años

La muerte de la joven agente generó una fuerte conmoción en la fuerza policial y en el ámbito político provincial. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, expresó su pesar a través de un mensaje público:

Murió haciendo lo que eligió hacer cada día: cuidar a los demás, aun poniendo en riesgo su propia vida”, sostuvo. Y agregó: “No hay palabras que alcancen para describir la injusticia y el dolor de despedir a una policía joven, comprometida, que estaba exactamente donde debía estar”.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación también manifestaron su “profundo pesar por el fallecimiento de la Oficial Ayudante Milagros Cuello, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber”, y enviaron condolencias a la familia, compañeros y seres queridos de la agente.

La investigación continúa para determinar con precisión cómo se produjo el hecho y si existieron responsabilidades adicionales en el trágico episodio que volvió a poner en foco los riesgos que enfrentan los efectivos policiales durante los controles viales.

