Así fue como un conductor atropelló y mató a una policía durante un operativo vial en Córdoba

Cómo sigue la causa que investiga la muerte de la joven policía de 24 años

La muerte de la joven agente generó una fuerte conmoción en la fuerza policial y en el ámbito político provincial. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, expresó su pesar a través de un mensaje público:

“Murió haciendo lo que eligió hacer cada día: cuidar a los demás, aun poniendo en riesgo su propia vida”, sostuvo. Y agregó: “No hay palabras que alcancen para describir la injusticia y el dolor de despedir a una policía joven, comprometida, que estaba exactamente donde debía estar”.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación también manifestaron su “profundo pesar por el fallecimiento de la Oficial Ayudante Milagros Cuello, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber”, y enviaron condolencias a la familia, compañeros y seres queridos de la agente.

La investigación continúa para determinar con precisión cómo se produjo el hecho y si existieron responsabilidades adicionales en el trágico episodio que volvió a poner en foco los riesgos que enfrentan los efectivos policiales durante los controles viales.