En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Gobierno
Cataratas Del Iguazú
Boletín Oficial

El Gobierno habilitó "microeventos" en el Parque Nacional Iguazú: cómo serán y qué estará prohibido

La Administración de Parques Nacionales habilitó, de manera excepcional y por un plazo de un año, la realización de actividades en el Área Cataratas del Parque Nacional Iguazú, bajo estrictas condiciones operativas y ambientales.

El Gobierno habilitó microeventos en el Parque Nacional Iguazú. (Foto: archivo)

El Gobierno habilitó "microeventos" en el Parque Nacional Iguazú. (Foto: archivo)

La publicación de una resolución en el Boletín Oficial abrió una nueva etapa en la gestión del uso público del Parque Nacional Iguazú. El Gobierno nacional autorizó la realización de los llamados “microeventos” en el Área Cataratas, una de las zonas más visitadas y emblemáticas del país, bajo un régimen excepcional, experimental y con reglas estrictas.

Leé también Alerta por la gripe H3N2: qué recomienda el Gobierno para evitar más contagios tras los primeros casos detectados
El Ministerio de Salud confirmó los primeros tres casos de influenza A H3N2 subclado K en Argentina

La medida establece un tope de 60 personas por actividad, limita la frecuencia diaria y prohíbe expresamente el uso de drones y de equipos de música, entre otras restricciones pensadas para preservar el ambiente y la experiencia de los visitantes.

La decisión fue instrumentada a través de la Resolución 460/2025 de la Administración de Parques Nacionales (APN) y responde, según los considerandos oficiales, a una necesidad operativa: agilizar la tramitación de actividades de pequeña escala que ya se desarrollan de manera recurrente en sectores de uso público intensivo, sin introducir cambios permanentes ni generar impactos ambientales relevantes.

El texto subraya que el esquema tendrá vigencia por un año, tras el cual deberá presentarse un informe de cierre para evaluar su continuidad, modificación o eventual suspensión.

iguazu.png

La norma define como microeventos exclusivamente a aquellas actividades de baja complejidad operativa y escala acotada que no superen los 60 asistentes y que se realicen en sectores previamente determinados, con restricciones de equipamiento, frecuencia y no simultaneidad. La categorización busca diferenciar estas acciones de los eventos especiales tradicionales -regulados desde 2013- que requieren procedimientos más exhaustivos y evaluaciones de impacto ambiental más complejas.

Desde la Administración de Parques Nacionales (APN) explicaron que la Intendencia del Parque Nacional Iguazú, considerada de Alta Complejidad por su volumen de visitantes e infraestructura, planteó la necesidad de un procedimiento acorde a la naturaleza de estas actividades menores. Informes técnicos internos coincidieron en que el Área Cataratas es un sector consolidado para el uso público intensivo y que, bajo parámetros estrictos, puede evaluarse la viabilidad de propuestas de pequeña escala.

iguazu.png
El Gobierno habilit&oacute; "microeventos" en el Parque Nacional Iguaz&uacute;. (Foto: archivo)

El Gobierno habilitó "microeventos" en el Parque Nacional Iguazú. (Foto: archivo)

El nuevo marco establece condiciones precisas y acumulativas:

cataratas.jpg
Cataratas del Iguazú abrió con horarios reducidos tras una mejora en el río. (Foto: archivo)

Cataratas del Iguazú abrió con horarios reducidos tras una mejora en el río. (Foto: archivo)

Además, cada solicitud deberá presentarse con al menos cinco días hábiles administrativos de antelación y acompañarse de una Ficha de Proyecto y una Declaración Jurada de Compromiso Ambiental. El cumplimiento de las Medidas de Manejo Ambiental (MMA) será obligatorio y verificable.

Evaluación ambiental “simplificada”, pero exigente

cataratas.jpg
El Gobierno habilit&oacute; "microeventos" en el Parque Nacional Iguaz&uacute;. (Foto: archivo)

El Gobierno habilitó "microeventos" en el Parque Nacional Iguazú. (Foto: archivo)

Uno de los ejes de la resolución es la evaluación ambiental. La Dirección Técnica de Conservación consideró que, dadas las restricciones propuestas, la incidencia potencial de estas actividades se reduce sustancialmente y puede asimilarse -de manera excepcional y experimental- a la tipología de Proyectos Tipo 4, prevista en el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. Esto habilita un procedimiento simplificado, siempre y cuando se cumplan a rajatabla las MMA y la declaración jurada.

El esquema refuerza la fiscalización en territorio. La Intendencia del Parque será responsable de verificar, controlar y fiscalizar cada microevento y queda facultada para suspender, revocar o dejar sin efecto las autorizaciones ante cualquier incumplimiento, riesgo para la seguridad o afectación a los objetivos de conservación.

Quién autoriza el evento en las Cataratas de Iguazú y por cuánto tiempo

Con el aval oficial, la Intendencia del Parque Nacional Iguazú queda habilitada para tramitar y emitir las autorizaciones, mediante acto administrativo, solo para el Área Cataratas y por un plazo de un año desde la publicación de la resolución. El carácter excepcional y transitorio es central: el Directorio de la APN dejó asentado que se trata de una instancia experimental, sujeta a evaluación posterior.

La intervención de prestadores y concesionarios habilitados es otro punto subrayado para resguardar la seguridad y asegurar la correcta operación.

Qué tipo de actividades podrían encuadrar

Aunque la resolución evita listar ejemplos taxativos, fuentes técnicas señalan que el paraguas de los microeventos podría abarcar acciones institucionales, presentaciones protocolares, actividades educativas o de divulgación y encuentros de bajo impacto vinculados a concesionarios o prestadores habilitados, siempre dentro de los límites fijados.

La intervención de prestadores y concesionarios habilitados es otro punto subrayado para resguardar la seguridad y asegurar la correcta operación.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gobierno Cataratas Del Iguazú
Notas relacionadas
Javier Milei cierra el año con un asado para todo el Gabinete en la Quinta de Olivos
Milei aseguró que no vetará el Presupuesto 2026 y anticipó ajustes en las partidas para sostener el déficit cero
Las buenas señales del mercado para el Gobierno: dólar estable y riesgo país por debajo de los 600 puntos

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar