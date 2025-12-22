El Gobierno habilitó "microeventos" en el Parque Nacional Iguazú: cómo serán y qué estará prohibido

iguazu.png

La norma define como microeventos exclusivamente a aquellas actividades de baja complejidad operativa y escala acotada que no superen los 60 asistentes y que se realicen en sectores previamente determinados, con restricciones de equipamiento, frecuencia y no simultaneidad. La categorización busca diferenciar estas acciones de los eventos especiales tradicionales -regulados desde 2013- que requieren procedimientos más exhaustivos y evaluaciones de impacto ambiental más complejas.

Desde la Administración de Parques Nacionales (APN) explicaron que la Intendencia del Parque Nacional Iguazú, considerada de Alta Complejidad por su volumen de visitantes e infraestructura, planteó la necesidad de un procedimiento acorde a la naturaleza de estas actividades menores. Informes técnicos internos coincidieron en que el Área Cataratas es un sector consolidado para el uso público intensivo y que, bajo parámetros estrictos, puede evaluarse la viabilidad de propuestas de pequeña escala.

iguazu.png El Gobierno habilitó "microeventos" en el Parque Nacional Iguazú. (Foto: archivo)

El nuevo marco establece condiciones precisas y acumulativas:

cataratas.jpg Cataratas del Iguazú abrió con horarios reducidos tras una mejora en el río. (Foto: archivo)

Además, cada solicitud deberá presentarse con al menos cinco días hábiles administrativos de antelación y acompañarse de una Ficha de Proyecto y una Declaración Jurada de Compromiso Ambiental. El cumplimiento de las Medidas de Manejo Ambiental (MMA) será obligatorio y verificable.

Evaluación ambiental “simplificada”, pero exigente

Uno de los ejes de la resolución es la evaluación ambiental. La Dirección Técnica de Conservación consideró que, dadas las restricciones propuestas, la incidencia potencial de estas actividades se reduce sustancialmente y puede asimilarse -de manera excepcional y experimental- a la tipología de Proyectos Tipo 4, prevista en el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. Esto habilita un procedimiento simplificado, siempre y cuando se cumplan a rajatabla las MMA y la declaración jurada.

El esquema refuerza la fiscalización en territorio. La Intendencia del Parque será responsable de verificar, controlar y fiscalizar cada microevento y queda facultada para suspender, revocar o dejar sin efecto las autorizaciones ante cualquier incumplimiento, riesgo para la seguridad o afectación a los objetivos de conservación.

Quién autoriza el evento en las Cataratas de Iguazú y por cuánto tiempo

Con el aval oficial, la Intendencia del Parque Nacional Iguazú queda habilitada para tramitar y emitir las autorizaciones, mediante acto administrativo, solo para el Área Cataratas y por un plazo de un año desde la publicación de la resolución. El carácter excepcional y transitorio es central: el Directorio de la APN dejó asentado que se trata de una instancia experimental, sujeta a evaluación posterior.

La intervención de prestadores y concesionarios habilitados es otro punto subrayado para resguardar la seguridad y asegurar la correcta operación.

Qué tipo de actividades podrían encuadrar

Aunque la resolución evita listar ejemplos taxativos, fuentes técnicas señalan que el paraguas de los microeventos podría abarcar acciones institucionales, presentaciones protocolares, actividades educativas o de divulgación y encuentros de bajo impacto vinculados a concesionarios o prestadores habilitados, siempre dentro de los límites fijados.

