Clima fin de año: cómo estará este domingo y qué se espera para la noche de Navidad

¿Mesa adentro o mesa afuera?: qué dice el pronóstico para la Navidad 2025

Con la llegada de las Fiestas, miles de familias en todo el país comienzan a definir cómo organizar la cena del 25 de diciembre, y el clima vuelve a ser un factor clave. En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional ya difundió un anticipo del tiempo para la Navidad 2025, tanto para la Ciudad de Buenos Aires como para otras localidades del país.

Según el SMN, para el miércoles 25 de diciembre se espera en el área metropolitana una jornada estable, sin lluvias y con temperaturas elevadas, típicas de esta época del año.

clima.png

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires para Navidad

En la provincia de Buenos Aires, el cielo se presentará parcialmente nublado durante la mañana y algo nublado por la tarde. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 20°C, mientras que la máxima alcanzará los 32°C. El viento soplará desde el sector sur, con velocidades de entre 7 y 22 km/h, sin probabilidades de precipitaciones.

Pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, el panorama será muy similar. El SMN anticipa un día con cielo parcialmente nublado por la mañana y algo nublado por la tarde, con una mínima de 20°C y una máxima que podría trepar hasta los 33°C. Los vientos rotarán entre el sudeste y el este, con intensidades de entre 7 y 22 km/h, y no se esperan lluvias para la jornada navideña.

Con este escenario, todo indica que la Navidad 2025 se perfila con buen tiempo, ideal para festejos al aire libre, aunque con calor durante la tarde y la noche.