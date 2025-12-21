Clima fin de año: cómo estará este domingo y qué se espera para la noche de Navidad
Domingo con tormentas aisladas y alta humedad en la Ciudad de Buenos Aires, según el SMN. A días de la Navidad, el pronóstico anticipa buen tiempo y temperaturas elevadas para el 25 de diciembre.
Clima fin de año: cómo estará este domingo y qué se espera para la noche de Navidad
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que este domingo 21 de diciembre la Ciudad de Buenos Aires atravesará una jornada marcada por la inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas, elevada humedad y temperaturas moderadas para la época. El termómetro se moverá entre los 23 y los 27 grados.
De acuerdo con el informe oficial, durante la mañana el cielo se presentará con tormentas aisladas, mientras que la temperatura rondará los 25°C. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10% y el 40%, con vientos del norte que soplarán a velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad será alta, cercana al 94%, lo que podría intensificar la sensación térmica, y la visibilidad se mantendrá regular.
Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la tarde y la noche
Para la tarde, el SMN prevé que el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura máxima que alcanzará los 27 grados. Los vientos rotarán al sector sudeste, con intensidades estimadas entre 7 y 12 km/h, mientras que la inestabilidad podría continuar de manera aislada.
En tanto, durante la noche, el clima se mantendrá templado, con registros cercanos a los 24°C. Los vientos serán del este, con velocidades similares, y la probabilidad de lluvias seguirá en el rango del 10% al 40%, aunque sin fenómenos intensos previstos hasta el momento.
¿Mesa adentro o mesa afuera?: qué dice el pronóstico para la Navidad 2025
Con la llegada de las Fiestas, miles de familias en todo el país comienzan a definir cómo organizar la cena del 25 de diciembre, y el clima vuelve a ser un factor clave. En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional ya difundió un anticipo del tiempo para la Navidad 2025, tanto para la Ciudad de Buenos Aires como para otras localidades del país.
Según el SMN, para el miércoles 25 de diciembre se espera en el área metropolitana una jornada estable, sin lluvias y con temperaturas elevadas, típicas de esta época del año.
Cómo estará el tiempo en Buenos Aires para Navidad
En la provincia de Buenos Aires, el cielo se presentará parcialmente nublado durante la mañana y algo nublado por la tarde. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 20°C, mientras que la máxima alcanzará los 32°C. El viento soplará desde el sector sur, con velocidades de entre 7 y 22 km/h, sin probabilidades de precipitaciones.
Pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
En la Ciudad de Buenos Aires, el panorama será muy similar. El SMN anticipa un día con cielo parcialmente nublado por la mañana y algo nublado por la tarde, con una mínima de 20°C y una máxima que podría trepar hasta los 33°C. Los vientos rotarán entre el sudeste y el este, con intensidades de entre 7 y 22 km/h, y no se esperan lluvias para la jornada navideña.
Con este escenario, todo indica que la Navidad 2025 se perfila con buen tiempo, ideal para festejos al aire libre, aunque con calor durante la tarde y la noche.