Condenaron a prisión perpetua a un policía por el crimen de Luciano Olivera, el adolescente asesinado en Miramar
El juez convalidó la decisión del jurado popular y le dictó la máxima pena al acusado. “Luciano vive en esta sentencia”, destacó el abogado de la familia de la víctima.
El oficial de la Policía Bonaerense Maximiliano González fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de Luciano Olivera, el adolescente de 16 años que murió durante un operativo policial ocurrido en diciembre de 2021 en Miramar. La sentencia fue dictada por el juez Facundo Gómez Urso, luego de que un jurado popular de 12 ciudadanos declarara culpable al acusado en el juicio realizado el mes pasado en el Tribunal N° 1 de Mar del Plata.
González fue hallado responsable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, alevosía y abuso de sus funciones como policía, una calificación que derivó en la pena máxima prevista por el Código Penal.
Tras conocerse el fallo, el abogado de la familia Olivera, Gregorio Dalbón, celebró la condena. “La Justicia habló. Fueron rechazados uno por uno todos los planteos de la defensa del asesino”, escribió en sus redes sociales.
Dalbón recordó que la víctima “tenía 16 años y muchos sueños” y agregó: “El Estado le falló… hasta hoy. Hoy la violencia institucional fue juzgada. Hoy la impunidad fue derrotada. Luciano vive en esta sentencia”.
Cómo fue el juicio y qué pasará con los otros policías
El juicio se desarrolló a lo largo de una semana completa. González llegó a cada audiencia esposado y bajo custodia, ya que se encontraba con prisión preventiva desde diciembre de 2021, cuando ocurrió el crimen.
La acusación estuvo a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, mientras que la querella fue representada por Dalbón. Durante el debate, la Fiscalía sostuvo que el disparo no fue accidental, como afirmó el acusado, sino el resultado de un accionar abusivo y letal.
En cuanto a los otros cuatro policías que participaron del operativo —Nelson Albornoz, Kevin Gerricagoitía, Rocío Mastrángelo y Alejandro Cepeda—, continúan imputados por encubrimiento. Serán juzgados por separado en juzgados correccionales, aunque aún no hay fecha definida para esos procesos.
El crimen que conmocionó a Miramar
El hecho ocurrió durante la madrugada del 10 de diciembre de 2021. Luciano Olivera se encontraba con amigos en la plaza central de Miramar, donde jugaban al fútbol y escuchaban música.
Según la versión policial inicial, un vecino llamó para denunciar ruidos molestos y un patrullero se dirigió al lugar. Minutos después, el adolescente se retiró en su moto roja. Para la Fiscalía, no está claro que Luciano siquiera supiera que era seguido por la policía.
Antes del juicio, Dalbón explicó que uno de los patrulleros comenzó a perseguirlo y lo identificó por su apariencia. “Lo vieron como el estereotipo de ‘pibe chorro’, pero no era delincuente. Se iba a su casa”, sostuvo.
De acuerdo con la reconstrucción del caso, al llegar a un control, Luciano pasó al primer policía y González, que estaba detrás, le disparó en el pecho, causándole la muerte. “El chico cayó, se levantó y alcanzó a decir ‘me pegaste un tiro’”, relató el abogado.
La pericia que desmintió la versión del disparo accidental
Durante el juicio, González declaró que el disparo fue accidental. Sin embargo, las pericias oficiales contradijeron esa versión. “Para disparar tuvo que sacar el arma, quitar los seguros, tener bala en recámara, poner el dedo en el gatillo y accionar”, explicó Dalbón.
Además, remarcó que Luciano no estaba escapando ni representaba un peligro: “Tenía las manos en el manubrio de la moto y no había riesgo para ningún policía”.
Un fallo histórico y el reclamo de justicia
El caso generó una fuerte conmoción en Miramar y reavivó el debate sobre el gatillo fácil y la violencia institucional en la provincia de Buenos Aires. Con la condena a prisión perpetua, la familia Olivera considera que se dio un paso clave contra la impunidad, aunque insiste en que todos los responsables deben rendir cuentas ante la Justicia.
Ahora, el foco está puesto en los procesos pendientes contra los policías acusados de encubrimiento, mientras la sentencia contra González marca un precedente contundente en causas por uso letal e ilegítimo de la fuerza.