Condenaron a prisión perpetua a un policía por el crimen de Luciano Olivera, el adolescente asesinado en Miramar

WSGOZOIWZJAIVK6H354RV5DHPA El Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata condenó a prisión perpetua a un policía bonaerense por el homicidio de Luciano Olivera (Foto: Archivo)

Cómo fue el juicio y qué pasará con los otros policías

El juicio se desarrolló a lo largo de una semana completa. González llegó a cada audiencia esposado y bajo custodia, ya que se encontraba con prisión preventiva desde diciembre de 2021, cuando ocurrió el crimen.

La acusación estuvo a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, mientras que la querella fue representada por Dalbón. Durante el debate, la Fiscalía sostuvo que el disparo no fue accidental, como afirmó el acusado, sino el resultado de un accionar abusivo y letal.

En cuanto a los otros cuatro policías que participaron del operativo —Nelson Albornoz, Kevin Gerricagoitía, Rocío Mastrángelo y Alejandro Cepeda—, continúan imputados por encubrimiento. Serán juzgados por separado en juzgados correccionales, aunque aún no hay fecha definida para esos procesos.

Captura El oficial de la Policía Bonaerense Maximiliano González fue condenado a prisión perpetua.

El crimen que conmocionó a Miramar

El hecho ocurrió durante la madrugada del 10 de diciembre de 2021. Luciano Olivera se encontraba con amigos en la plaza central de Miramar, donde jugaban al fútbol y escuchaban música.

Según la versión policial inicial, un vecino llamó para denunciar ruidos molestos y un patrullero se dirigió al lugar. Minutos después, el adolescente se retiró en su moto roja. Para la Fiscalía, no está claro que Luciano siquiera supiera que era seguido por la policía.

Antes del juicio, Dalbón explicó que uno de los patrulleros comenzó a perseguirlo y lo identificó por su apariencia. “Lo vieron como el estereotipo de ‘pibe chorro’, pero no era delincuente. Se iba a su casa”, sostuvo.

JUICIO-LUCIANO-OLIVERA-115 El abogado de la familia Olivera, Gregorio Dalbón, celebró la condena.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, al llegar a un control, Luciano pasó al primer policía y González, que estaba detrás, le disparó en el pecho, causándole la muerte. “El chico cayó, se levantó y alcanzó a decir ‘me pegaste un tiro’”, relató el abogado.

La pericia que desmintió la versión del disparo accidental

Durante el juicio, González declaró que el disparo fue accidental. Sin embargo, las pericias oficiales contradijeron esa versión. “Para disparar tuvo que sacar el arma, quitar los seguros, tener bala en recámara, poner el dedo en el gatillo y accionar”, explicó Dalbón.

Además, remarcó que Luciano no estaba escapando ni representaba un peligro: “Tenía las manos en el manubrio de la moto y no había riesgo para ningún policía”.

los-restos-de-luciano-olivera-fueron-velados-este-sabado-foto-telam-OQG3MQGTBRDKLAWBDWSQMATY2M Los restos de Luciano Olivera fueron velados un sábado. (Foto: Télam)

Un fallo histórico y el reclamo de justicia

El caso generó una fuerte conmoción en Miramar y reavivó el debate sobre el gatillo fácil y la violencia institucional en la provincia de Buenos Aires. Con la condena a prisión perpetua, la familia Olivera considera que se dio un paso clave contra la impunidad, aunque insiste en que todos los responsables deben rendir cuentas ante la Justicia.

Ahora, el foco está puesto en los procesos pendientes contra los policías acusados de encubrimiento, mientras la sentencia contra González marca un precedente contundente en causas por uso letal e ilegítimo de la fuerza.