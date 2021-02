Coronavirus | Argentina ya cuenta con tres tipos de vacunas: diferencias, efectividad y eficacia

Cuáles son las diferencias entre las 3 vacunas contra el Covid que se aplican en Argentina (Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

Con el arribo de casi un millón de dosis de la vacuna desarrollada por Sinopharm, que se suma a las 1.220.000 de dosis de Sputnik V y las 580.000 de dosis de Covishield, Argentina ya cuenta con 3 tipos de inoculaciones contra el Covid. ¿Cuáles son las diferencias y en qué se basan?

Hasta el momento, pese a que existen más vacunas autorizadas por la ANMAT, 3 clases de vacunas contra el Covid se aplican en la Argentina con una eficacia que va desde el 92 al 70%. Sin embargo, según explicó a A24.com Lautaro de Vedia (MN 70.640), ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, "no hay ninguna razón científica para preferir una vacuna por sobre otra, son todas buenas y seguras".

Eficacia y efectividad no son lo mismo

Según explica el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), pese a que la eficacia y la efectividad evalúan "la reducción proporcional de casos entre las personas vacunadas", existe una diferencia entre ambos términos.

De este modo, se utiliza eficacia cuando "un estudio se lleva a cabo en condiciones ideales, por ejemplo durante un ensayo clínico", mientras que efectividad se aplica a "un estudio que se lleva a cabo bajo las condiciones ambientales típicas, es decir, menos controladas".

En un estudio clínico de Fase 3, todos los voluntarios son controlados por los investigadores antes y después de recibir la vacuna, sin embargo al ser aplicadas en la población, existen situaciones que modificarán estos aspectos.

Es decir que cuando un estudio clínico sobre una vacuna arroja una eficacia del 90%, esto quiere decir que de 100 personas solo 10 contrajeron la enfermedad, sin embargo al ser evaluada la inmunización tras su aplicación en la población general el nivel de efectividad real puede tanto aumentar como disminuir.

"El porcentaje de eficacia, dentro del estudio, se obtiene de la diferencia entre la cantidad de gente que recibió la vacuna y tuvo Covid, en comparación con los que tuvieron la enfermedad pero recibieron el placebo. Es decir es entre vacunados y no vacunados", explicó De Vedia, quien además se desempeña como infectólogo del Hospital Muñiz.

Cuáles son las vacunas que se aplican en la Argentina

Tras vacunar a los argentinos a durante casi dos meses con la Sputnik V, hace escasas semanas comenzó la aplicación de la desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca y en los próximos días se hará lo propio con Sinopharm; pero cuáles son las diferencias.

Básicamente, las vacunas que se aplican en el país son de dos plataformas:

De vector viral no replicativo: se introducen material genético del SARS-CoV-2 al organismo en células de otro virus, como son los adenovirus (por ejemplo la gripe), evitando que se desarrolle ninguna de las dos enfermedades y permitiendo de igual manera la respuesta del sistema inmune. Este método ya se aplica en vacunas de contra el Ébola y el MERS, entre otras enfermedades.

De virus inactivados o atenuados: los virus son alterados genéticamente para impedir que se desarrolle la patología, aunque permite la creación de anticuerpos en el organismo. Este mecanismo es usado en las vacunas contra el sarampión, la varicela y el VPH, entre otros.

En qué consiste cada vacuna que se aplica en Argentina:

Sputnik V / Gam-COVID-Vac: la vacuna desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya utiliza como plataforma dos vectores virales no replicativos: los adenovirus Ad5 y Ad26. Según los resultados de la Fase 3 publicados en la revista científica The Lancet, esta inmunización tiene una efectividad del 91,4% y una eficacia contra los casos graves del 100%. Las dosis deben ser administradas con 21 días de diferencia y su traslado y resguardo debe encontrarse entre los 2 y 8 grados centígrados.

Sinopharm: la inmunización desarrollada por el Laboratorio Beijing Institute of Biological Products de China utiliza virus inactivados. Según informaron, el primer análisis interino de los resultados de la Fase III arrojó que la vacuna alcanza una eficacia del 79,34%, una efectividad del 86% y una “tasa del 99% de seroconversión de anticuerpos neutralizantes y 100% de efectividad en la prevención de casos moderados y severos de la enfermedad”. Su traslado y resguardo debe ser entre 2 ºC y 8 °C, puede permanecer estable durante 24 meses y las dos dosis deben aplicarse con, al menos, 21 días de diferencia. En la Argentina está autorizada para menores de 60 años.

COVISHIELD/ ChAdOx1nCoV-19 Corona Virus Vaccine - Recombinant: el desarrollo de la Universidad de Oxford y AstraZeneca utiliza vectores viral no replicativos (adenovirus de chimpancé). Según publicaron en la revista The Lancet, tiene una eficacia media del 70% que se extiende al 90% si se aplica primero media dosis y luego una dosis completa. Debe administrarse entre 4 y 12 semanas de diferencia entre ambos, debe trasladarse y resguardarse entre 2 °C y 8 °C.

Cuál de las vacunas es mejor

Como si se tratara de un pregunta obligada ante la noticia de una posible inoculación, las consultas informales sobre la preferencia frente a las 3 vacunas existentes en Argentina se replican a medida que avanza el plan de vacunación.

Sin embargo, según los especialistas, más allá del nivel de eficacia y efectividad que informaron cada una, es importante conocer la capacidad que tienen para evitar el desarrollo de la enfermedad en cuadros graves.

"Ninguna vacuna llega al 100% de eficacia. Aun en las mejores vacunas un pequeño porcentaje contrae Covid igual. Lo que más nos interesa son las formas graves y dentro del grupo de los pacientes que se vacunó prácticamente no se presentan", señaló De Vedia.

Con lo cual, pese a las preferencias personales, todas las inmunizaciones que se aplican permitirán darle un freno a la pandemia al convertir una enfermedad que ya mató a más de 2.500.00 personas en el mundo en una patología de leve a moderada.

"No hay ninguna razón científica para preferir una vacuna por sobre otra, son todas buenas y seguras. Tal vez alguna tiene un porcentaje de eficacia un poco menor, pero son todas igualmente eficaces", concluyó el infectólogo.