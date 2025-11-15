En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Ezeiza
Incendio
Tensión

"Corran wachos": los desesperantes videos del incendio y explosión en Ezeiza

Las detonaciones en el Polo Industrial de Spegazzini dejaron más de 20 heridos, una onda expansiva que se sintió a kilómetros y una columna de humo que llegó hasta la Ciudad de Buenos Aires. Vecinos y trabajadores registraron en vivo el momento del estallido.

Explosión en Ezeiza: el momento en que operarios de una fábrican corren tras la detonación.

Explosión en Ezeiza: el momento en que operarios de una fábrican corren tras la detonación.

Luego de las explosiones que sacudieron al Polo Industrial de Carlos Spegazzini, en el partido de Ezeiza, los usuarios se volcaron a las redes sociales para compartir las impactantes imágenes del momento, que causó completa conmoción entre los vecinos y trabajadores de la zona, donde se registraron al menos 20 heridos.

Leé también Impactante explosión en Ezeiza en una fábrica del Polo Industrial: las dramáticas imágenes
Impactante explosión en Ezeiza en una fábrica del Polo Industria: las dramáticas imágenes. 

La primera detonación ocurrió cerca de las 21 y generó una onda expansiva que rompió vidrios en un radio de hasta cuatro kilómetros. Minutos después, el fuego se descontroló y superó los 20 metros de altura, formando una densa columna de humo que avanzó sobre el cielo del distrito.

El olor a quemado y los restos del humo se extendieron durante la madrugada a distintos puntos del conurbano y también a sectores de la Ciudad de Buenos Aires.

Para contener el siniestro trabajaron alrededor de 20 dotaciones de bomberos, que continuaban con sus tareas este sábado por la mañana, acompañadas por personal de la Policía Bonaerense y equipos de emergencia locales. De acuerdo con fuentes sanitarias, 15 pacientes fueron derivados a la Clínica de Monte Grande y 3 trasladados al Hospital de Ezeiza.

"Corran wachos", la advertencia de un operario por las explosiones en Ezeiza

Embed

A medida que pasaban los minutos, las imágenes captadas por vecinos y operarios comenzaron a circular masivamente. En varios registros se ven llamas de gran altura y el estruendo de nuevas explosiones, que aumentaron la tensión entre quienes intentaban alejarse del área afectada.

Uno de los videos más fuertes fue grabado por un trabajador que avanzaba hacia el sector comprometido cuando se produjo otra detonación. La onda expansiva lo obligó a retroceder mientras advertía a sus compañeros: “¡Corran, wacho, corran! ¡Dale, a casa, bajo techo!”. Su reacción refleja el desconcierto y la urgencia que dominaron los primeros minutos tras el incidente.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Ezeiza Incendio Explosión Buenos Aires
Notas relacionadas
Los videos de la impresionante explosión que sacudió al partido de Ezeiza y mantiene en vilo a los vecinos
El tremendo video del momento en el que explotó una fábrica en Ezeiza
Conmoción por la muerte del cantante Osvaldo Zaldivas por la picadura de una avispa

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar