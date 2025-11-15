"Corran wachos": los desesperantes videos del incendio y explosión en Ezeiza

"Corran wachos", la advertencia de un operario por las explosiones en Ezeiza

A medida que pasaban los minutos, las imágenes captadas por vecinos y operarios comenzaron a circular masivamente. En varios registros se ven llamas de gran altura y el estruendo de nuevas explosiones, que aumentaron la tensión entre quienes intentaban alejarse del área afectada.

Uno de los videos más fuertes fue grabado por un trabajador que avanzaba hacia el sector comprometido cuando se produjo otra detonación. La onda expansiva lo obligó a retroceder mientras advertía a sus compañeros: “¡Corran, wacho, corran! ¡Dale, a casa, bajo techo!”. Su reacción refleja el desconcierto y la urgencia que dominaron los primeros minutos tras el incidente.