Nuevo escándalo para Mauro Icardi: dónde estaban sus hijas mientras él seguía a la China Suárez en sus entrevistas

De esta manera, con este permiso de último momento las miradas se posaron sobre cómo Mauro Icardi reparte el tiempo en el cuidado de sus hijas estos días, sobre todo porque durante la jornada de ayer casi no estuvo en su casa con las chicas.

Pero el dato que causó mayor asombro e inquietud fue saber quién estuvo a cargo de Francesca e Isabella durante este viernes. Según reveló Yanina Latorre, las pequeñas "se quedaron solas con Silvia Lucero, la niñera denunciada por violencia y con una perimetral por Wanda". Este punto volvió a encender las alarmas no sólo en el ámbito mediático, sino también en el judicial.

Mauro Icardi y China Suárez en ODP

"Alguien que trabaja en el Ministerio Tutelar me escribió y me dijo: ‘La licenciada Matera se enteró por vos que las nenas están solas en la casa, que no fueron al colegio y que el padre está en una nota con la China, que no era lo acordado’", reveló la conductora tras mostrar una imagen de Mauro junto a la China en el programa de Pergolini que aún no había salido al aire.

Pero ese no fue el único dato que complicaría a Icardi, porque Latorre agregó otro detalle no menor. "Francesca no fue a la psicóloga", reveló Yanina, así como concluyó haciendo saber que "quedaron solas todo el día y cuando la licenciada Matera se comunicó para ver cómo estaban, a las 14, las nenas aún no habían almorzado".

De esta manera, la combinación de estos factores —la falta al colegio, la sesión con la psicóloga que no se concretó, el día completo que Icardi pasó junto a la China y la intervención de una niñera con antecedentes judiciales— volvió a encender el debate sobre las decisiones de cuidado en medio del conflicto con Wanda Nara. Mientras el futbolista permanece algunos días más en el país, todas las miradas siguen apuntando al bienestar de las niñas y a los pasos que darán los organismos que monitorean el caso.

Cuál es la fecha exacta en la que Mauro Icardi y la China Suárez se pusieron de novios

La presencia de la China Suárez y Mauro Icardi en el living de Mario Pergolini dejó una serie de definiciones sobre su presente sentimental y la convivencia que llevan adelante en Turquía. Lejos de esquivar temas personales, la pareja se mostró suelta, entre risas y con la naturalidad de quienes ya no temen hablar de lo que viven puertas adentro.

La aparición del futbolista fue inesperada: se sumó al programa casi sin aviso, tomó asiento al lado de su novia y enseguida se generó un clima distendido. Entre miradas cómplices y bromas, el conductor aprovechó el momento para retroceder en el tiempo y repasar cómo había sido el primer acercamiento entre ambos, aquel encuentro que, en su momento, sacudió el panorama mediático en 2021, cuando Icardi todavía era pareja de Wanda Nara.

Pergolini, fiel a su estilo directo, quiso saber detalles del origen de la relación y lanzó la pregunta sin rodeos: “¿Hace cuánto que lo conocés a Mauro?”. La actriz, con humor y algo de duda, respondió: “¿Tres años y medio? Él es mejor que yo con la fecha. De noviazgo sí (la sé), pero me preguntaste desde cuándo lo conocía”. Mientras tanto, desde fuera de cámara, el delantero intervino para precisar el dato que todos esperaban: “Nos conocimos en París, en 2021”, afirmó ante la mirada de Mario, Laila y Rada.

Luego de ese ida y vuelta que ya mostraba la dinámica entre ellos, Eugenia decidió aclarar el punto que más generaba curiosidad: el inicio formal de la relación. Con total franqueza, reveló: “El aniversario es ahora, el 29 de noviembre. No sé si lo vamos a festejar, nunca fui muy de las fechas”.