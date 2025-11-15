Ricardo Darín brilla en Netflix con la historia de amor más vista y es su mejor película

Ese encuentro, aparentemente casual, funcionó como el disparador de un vínculo que se construyó casi sin esfuerzo: miradas cómplices, silencios compartidos y una ternura inmediata que surgió entre los tres.

La sensación de cuento de hadas envolvió a los tres personajes, hasta que Ingrid tomó una decisión que rompió la armonía. Sin explicación concreta, sin una confesión clara, sin un motivo evidente, decidió cortar la relación con Nicolás. El desconcierto del protagonista se volvió entonces el motor dramático del resto del film, y también la razón por la que muchos espectadores (especialmente en esta nueva camada que llega desde Netflix) confiesan sentirse profundamente identificados.

La educación de las hadas 1.jpg

Cuando todo parecía perdido para Nicolás, apareció Sezar, una mujer interpretada por Bebe, que ingresó al relato de manera abrupta y enigmática. Había sido golpeada y necesitaba refugio. Él decidió ayudarla sin pedir demasiadas explicaciones, en un gesto fundamental para comprender su carácter noble y empático. Pero lo verdaderamente decisivo no fue su llegada sino la reacción que provocó en Raúl.

La mirada del director y la esencia de la novela original

José Luis Cuerda eligió una puesta en escena suave, con colores que evocaron una atmósfera cálida y a la vez melancólica. Su intención fue resaltar la naturaleza íntima del relato sin convertirlo en un drama desgarrador. El director manejó la historia con un tono equilibrado, evitando excesos y priorizando el desarrollo emocional de los personajes por encima del conflicto explícito.

La novela original de Didier van Cauwelaert, en la que se basó la película, ya proponía este contraste entre fantasía e introspección emocional. El escritor francés se centró en la manera en que las historias pueden sanar y, al mismo tiempo, dañar cuando se sostienen más allá de su función inicial.

La educación de las hadas 2.jpg

Por qué la película vuelve a generar interés en Netflix

La reaparición de La educación de las hadas en el catálogo despertó un nuevo ciclo de análisis en redes sociales. El rol de Ricardo Darín funcionó como atractivo central para quienes buscan revisar su filmografía completa o aquellos espectadores que descubren películas menos comentadas del actor. Su presencia dispara clics, pero su interpretación sostiene la experiencia.

Además, la combinación entre romance, drama y fantasía coloca a la película en un lugar particular dentro del catálogo de Netflix, donde abundan comedias ligeras o dramas intensos, pero pocas obras que logran mezclar ambos tonos con delicadeza.

La educación de las hadas 4.jpg

El elenco de la película con Ricardo Darín

Ricardo Darín

Irène Jacob

Bebe

Víctor Valdivia

Jordi Bosch

Abdelaziz Arradi

Bert Palmen

Glòria Roig

Miquel Gelabert

Albert Pérez

Tráiler de "La educación de las hadas"