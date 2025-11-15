En vivo Radio La Red
Actualidad
Ezeiza
Incendio
Se originó el viernes a la noche

Incendio de Ezeiza: la explosión dejó más de 20 heridos y "pérdidas totales"

Una explosión en el área industrial de Carlos Spegazzini desató este viernes por la noche un incendio de gran magnitud que afectó a casi diez fábricas.

Una violenta explosión seguida de un incendio de gran magnitud estremeció este viernes por la noche al polo industrial de Ezeiza. El estallido se produjo pasadas las 21, generó una onda expansiva que se sintió en varios barrios, provocó daños en viviendas y dejó al menos 24 personas heridas.

Leé también Los videos de la impresionante explosión que sacudió al partido de Ezeiza y mantiene en vilo a los vecinos
El foco ígneo se originó en el Polígono de Spegazzini, un sector industrial abierto donde operan plantas petroquímicas. El predio está ubicado frente al Polo Industrial, del otro lado de la Autopista Ezeiza–Cañuelas. La detonación provocó roturas de vidrios y desprendimientos en propiedades de la zona. Varias personas fueron atendidas en el Hospital Eurnekian y en la Clínica Monte Grande.

El operativo para contener el incendio fue de una magnitud pocas veces vista en la región: más de 380 bomberos trabajaron durante toda la noche y todavía continuaban este sábado. Participaron equipos de distintos municipios bonaerenses, junto con personal del Ministerio de Seguridad de la provincia. En total se desplegaron alrededor de 70 dotaciones correspondientes a Ezeiza, Esteban Echeverría, La Matanza, Cañuelas, San Vicente, Marcos Paz, Morón, Tres de Febrero, San Fernando y Brandsen, entre otros lugares.

Este sábado, el intendente de Ezeiza Gastón Granados informó que el fuego se encuentra “controlado”, aunque todavía quedan sectores calientes dentro del predio. Señaló además que el siniestro afectó a casi diez industrias, varias de ellas con "pérdidas totales".

Por otra parte, los reportes de la madrugada indicaban que había 24 personas heridas. A las 8 de este sábado, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó que todas las personas asistidas por el sistema de salud bonaerense estaban fuera de peligro. La mayoría había presentado síntomas de irritación y problemas respiratorios por la inhalación de monóxido de carbono, producto de la combustión de neumáticos en una de las fábricas.

Explosión e incendio en Ezeiza: las recomendaciones para los vecinos

Mientras tanto, el Ministerio de Ambiente bonaerense emitió recomendaciones para los vecinos de la zona. Se pidió permanecer dentro de los hogares, mantener puertas y ventanas cerradas, apagar aires acondicionados o ventiladores que tomen aire del exterior y evitar circular por el área afectada. En caso de estar en la vía pública, se recomendó alejarse en dirección opuesta al humo o cubrir boca y nariz con un paño húmedo si no es posible refugiarse.

Ante síntomas como ardor en ojos o garganta, tos, dolor de cabeza o dificultad para respirar, se indicó comunicarse con el Centro Provincial de Toxicología al 0800-222-9911.

