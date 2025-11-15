Incendio de Ezeiza: la explosión dejó más de 20 heridos y "pérdidas totales"

Por otra parte, los reportes de la madrugada indicaban que había 24 personas heridas. A las 8 de este sábado, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó que todas las personas asistidas por el sistema de salud bonaerense estaban fuera de peligro. La mayoría había presentado síntomas de irritación y problemas respiratorios por la inhalación de monóxido de carbono, producto de la combustión de neumáticos en una de las fábricas.

Explosión e incendio en Ezeiza: las recomendaciones para los vecinos

Mientras tanto, el Ministerio de Ambiente bonaerense emitió recomendaciones para los vecinos de la zona. Se pidió permanecer dentro de los hogares, mantener puertas y ventanas cerradas, apagar aires acondicionados o ventiladores que tomen aire del exterior y evitar circular por el área afectada. En caso de estar en la vía pública, se recomendó alejarse en dirección opuesta al humo o cubrir boca y nariz con un paño húmedo si no es posible refugiarse.

Ante síntomas como ardor en ojos o garganta, tos, dolor de cabeza o dificultad para respirar, se indicó comunicarse con el Centro Provincial de Toxicología al 0800-222-9911.