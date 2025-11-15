La provocadora reacción de Wanda Nara en medio de la nota de la China Suárez y Mauro Icardi con Pergolini
Tras una jornada donde la atención estuvo centrada por completo en la China Suárez y Mauro Icardi, Wanda Nara irrumpió en las redes con una picante reacción mientras su ex y su enemiga estaban en pantalla en Otro Día Perdido. Mirá.
Mientras la jornada de este viernes estuvo completamente dominada en el mundo del espectáculo por el protagonismo de la China Suárez y Mauro Icardi debido a que la actriz grabó entrevistas televisivas con Mario Pergolini y Moria Casán, por la noche Wanda Nara explotó en redes con una reacción más que picante al ver a su ex y a su archienemiga compartir pantalla súper enamorados y felices en Otro Día Perdido (El Trece).
Teniendo presente el feroz enfrentamiento que mantienen la mediática y el futbolista en medio de su escandalosa separación, en el que sin duda sus hijas parecerían ser el botín de guerra, mientras que por estas horas Francesca e Isabella están compartiendo unos días con su padre quien vino especialmente desde Turquía para verlas, las chicanas e indirectas no cesan.
Probablemente es por eso que, si bien a lo largo de la jornada la mayor de las Nara se mantuvo en silencio, apenas unas horas antes de que saliese al aire la primera de las entrevistas que la China Suárez e Icardi hicieron para la televisión local, Wanda se mostró "casualmente" despreocupada junto a su actual novio y su primer exmarido, padre de sus tres hijos varones.
Así, desde sus Instagram Stories, red social donde cuenta con 17,5 millones de seguidores, la conductora de MasterChef Celebrity publicó en primer lugar un video en blanco y negro a bordo de una de sus camionetas en la que se lo ve manejando a su novio Martín Migueles. Con la música de Oasis de fondo, se puede observar una de las manos de la rubia acariciando al conductor en medio de un caos de tránsito.
En tanto, ya a la hora en que Icardi y Suárez eran protagonistas absolutos en la pantalla chica, Wanda Nara recurrió nuevamente a sus historias virtuales para volver a mostrarse acaramelada y a puro beso con Migueles en el ascensor de su casa.
Pero eso no fue todo. Así, para dejar en claro que a falta de Icardi en su vida lo que le sobran son hombres, Wanda coronó sus posteos con otra picante postal en la que se la ve tomando una fotografía frente a un espejo, escoltada nada menos que por su primer exmarido Maxi López y su actual amor, Martín Migueles.
Claramente la pregunta del millón es si Mauro y la China se habrán enterado o si les habrá generado algún tipo de sentimiento, tal como presumiblemente habría pretendido Wanda Nara a la hora de intentar restarles protagonismo.
Cuánto rating tuvo la entrevista de Mario Pergolini con La China Suárez y Mauro Icardi
Este viernes 14 de noviembre, La China Suárez volvió a El Trece para grabar una entrevista especial con Mario Pergolini, en medio del revuelo generado por las idas y vueltas sobre los programas a los que finalmente asistiría. Tras varios días de especulación y polémicas, la actriz desembarcó en Otro día perdido para conversar sobre su nueva película y repasar aspectos de su vida personal. Pero lo que nadie esperaba era la presencia de Mauro Icardi, que apareció en el living del conductor y sorprendió a todos.
La visita se produjo luego de que desde Olga le bajaran el pulgar y se cancelara la nota prevista en Luzu. Frente a ese panorama, Suárez —en conjunto con Disney— terminó optando por el ciclo de Pergolini como plataforma para la promoción oficial de su proyecto, generando una fuerte expectativa en la audiencia.
En cuanto a las mediciones, el programa arrancó fuerte. A las 23:02, el ciclo del canal del solcito registraba 6,0 puntos de rating, de acuerdo con los números de Kantar Ibope Media. Minutos más tarde, a las 23:13, la entrevista crecía a 6,4 puntos, superando a la repetición del partido de Argentina frente a Angola en Telefe, que marcaba 4,0 puntos.
El envío continuó consolidándose. A las 23:18, Otro día perdido trepaba a 6,8 puntos, mientras que la señal de las pelotas caía a 3,8. Ya a las 23:31, con Pergolini profundizando en la charla junto a La China, el rating seguía en alza y llegaba a 7,7 puntos, frente a los 3,4 que medía Telefe.
La tendencia no se detuvo: a las 23:37, el ciclo sostenía 7,5 puntos contra los 3,3 del partido repetido en la competencia. Pasados unos minutos, a las 23:44, el programa continuaba liderando con 7,1 puntos, mientras Telefe quedaba en 3,2.
Finalmente, a las 23:58, se dio el momento más esperado y el pico más alto. Con La China Suárez y Mauro Icardi compartiendo pantalla por primera vez en televisión, Otro día perdido alcanzó 7,9 puntos de rating, dejando muy atrás a Telefe, que en ese instante caía a 2,2 puntos.