“Si no estás capacitada para estar las 24 horas parada haciendo testeos, no vengas”

“Si no estás capacitada para estar las 24 horas parada haciendo testeos, no vengas”, es la frase que indignó esta vez. El episodio ocurrió en el hospital de Tunuyán, provincia de Mendoza, donde una médica fue increpada por dos hombres que se quejaron de la demora para ser hisopados. El momento quedó registrado en un video que se hizo viral recientemente en las redes sociales y generó el repudio colectivo.

En el inicio del altercado, la doctora les dijo: "No tengo tiempo ni para ir al baño, no puedo más, me duelen las rodillas", se quejó, graficando su esfuerzo tras el colapso en la mayoría de los centros de testeos. “Estoy dando lo más que puedo, más no puedo hacer. No he parado de atender, no es que estoy al pedo”, continuó.

En ese momento, uno de los pacientes que esperaba su turno para atenderse le recriminó: “Si no estás capacitada para estar las 24 horas parada haciendo testeos, no vengas”. A su vez, otro joven que apoyaba el reclamo agregó: "Yo pago todos mis impuestos y vos cobrás de mi plata”.

“Estoy haciendo lo que puedo, no soy un pulpo, no he parado de atender, si quieren vayan y se quejan”, concluyó la médica, que previamente explicó que no solo se estaba atendiendo a las personas que iban a hisoparse, sino que también debía prestar atención a los casos "más graves" que llegaban al lugar.

Testeos en Mar del Plata: la Policía tuvo que resguardar al personal de Salud

Tras los festejos de Navidad y en las vísperas de Año Nuevo, los centros de testeos contaron con largas filas de personas en Mar del Plata. El jueves pasado a la noche, en uno que se montó en Playa Grande, se anunció que, pasadas las 22, no iban a realizarse más hisopados y que la tarea se reanudaría el viernes. Esto no cayó para nada bien entre las personas que se encontraban en el lugar y empezaron los gritos e insultos hacia los trabajadores.

“Desde las seis de la tarde estamos ahí parados bajo el sol, cagándonos de calor. Que dé la cara el responsable, pedazo de nabo”, exigió un hombre. Luego continuó: “Nos dijeron que nos quedemos. Sigan hisopando, la puta que los parió”. Otro vecino se unió a su reclamo: “Hace cuatro horas que estamos acá por culpa de ustedes. Sinvergüenzas. Sigan hisopando”.

"No sean hijos de p..., che. Pareciera que no tienen madres. Ojo que si está tu abuelo o tu mamá acá lo hisopás en seguida, ¿no? Como no somos familiares...”, agregó.

El primer hombre en iniciar los gritos concluyó: “¡Cuántos se metieron en la fila acomodados! Serán amigos tuyos, pedazo de f...”.

Pese a las agresiones, el personal médico mantuvo su postura y luego fue escoltado por la policía, que se acercó hasta allí para evitar que la situación pasara a mayores.

Atacaron a un médico en el Santojanni: "Las situaciones de violencia vienen incrementando"

En la última semana del 2021, un médico a cargo de la Unidad Febril de Urgencia (UFU) del Hospital Donación Francisco Santojanni fue agredido mientras se producían largas colas de personas que querían hisoparse por coronavirus.

El hecho derivó en una medida de fuerza de la Asociación de Médicos Municipales (AMM) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que suspendió la atención en las 20 UFU porteñas.

“Las situaciones de violencia vienen incrementando desde hace ya un tiempo. La gente viene cada vez más nerviosa. Se incrementó mucho la demanda de testeos. Veníamos de una demanda de entre 100 y 200 diarios y nos estamos encontrando con una demanda de 500 diarios ahora”, comentó Oscar Swarman, el médico agredido y quien además está a cargo de la UFU en el Hospital Francisco Santojanni.

Al finalizar el horario de atención, hubo gente que quedó sin poder ingresar y fue el momento en el que empezaron los incidentes. “No podemos hisopar a tanta gente, nos resulta imposible”, contó el médico en declaraciones al canal TN.

“La violencia empezó a crecer hasta que los médicos y las enfermeras se atrincheraron con la gente de seguridad privada del hospital tratando de evitar que esta gente rompa la entrada del UFU”, recordó Swarman.

Mientras ocurría la situación, Swarman se encontraba en la parte de afuera. “Apareció una persona de la nada y me preguntó: ‘¿Vos sos el jefe de Febriles? Quiero decirte algo’. En ese momento me saco la máscara y me doy vuelta para preguntar qué quería y en ese momento me encuentro con el puño en la cara”, detalló sobre la agresión.

Violento ataque un hospital de Pacheco

Una mujer atacó a una médica y al resto del personal de salud que se encontraban en una sala del Hospital de General Pacheco, en el partido de Tigre, porque quería que le dieran prioridad a su hermana. La escena ocurrió minutos antes de Año Nuevo.

La acompañante de la paciente reclamó insistentemente a la cirujana de guardia que revise a su hermana. Ante la negativa de la especialista, que explicó con voz calma que antes debía atender a otros enfermos, la mujer cuestionó a la profesional. “¿Por qué no te ponés un poco en su lugar y te fijás lo que tiene?”, le retrucó.

La médica, en efecto, le exigió respeto: “Yo soy la cirujana de guardia y soy la que decide”. En ese momento, la paciencia de la mujer se extralimitó y lanzó una trompada a la médica y a la colega que estaba a su lado. Finalmente, entre varios enfermeros lograron reducir a la agresora.

Atacan a un médico y a una ambulancia en Córdoba

En la última semana de diciembre en Córdoba, una familia llamó al servicio de emergencias para que asista a uno de ellos que estaba en gravísimo estado de salud.

Cuando llegó la ambulancia, ya era demasiado tarde. Un hombre de más de 60 años había fallecido en barrio Juan Pablo II. En consecuencia, los familiares atacaron a piedrazos el móvil y un paramédico resultó herido.

Vizzotti repudió las agresiones al personal de salud

Carla Vizzotti (1).jpg Carla Vizzotti, se reunirá hoy con sus pares de todas las provincias para definir nuevas medidas sanitarias (Foto: archivo).

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, consideró ayer "inadmisible" las situaciones de maltrato hacia personal del sistema de salud que se produjeron en los últimos días, y consideró al respecto que "los solidarios son mucho más solidarios y los egoístas mucho menos, pero generan tanto daño que tienen mucha visibilidad".