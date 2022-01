Insultos y gritos en un centro de testeos de Mar de Plata: el personal de salud se fue escoltado por la policía

Una escena de esas características se vivió el jueves pasado a la noche en el centro de testeos que el municipio montó en Playa Grande cuando, pasadas las 22, se anunció que no iban a realizarse más hisopados y que la tarea se reanudaría el viernes. Esto no cayó para nada bien entre las personas que se encontraban en el lugar y empezaron los gritos e insultos hacia los trabajadores.