Berni, por la desaparición de Facundo: "Ni el gobernador ni este ministro encubrirían un delito si esto fuese una desaparición forzada"

Un móvil de la PSA, en el lugar donde fue hallado el cuerpo que podría ser el del joven buscado desde hace más de 100 días (Foto: Télam).

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dialogó este lunes con BDA, por A24, sobre el reciente hallazgo de un cuerpo que podría ser de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que desapareció el pasado 30 de abril cuando viajaba desde Pedro Luro hasta Bahía Blanca para visitar a su ex novia. Al respecto, señaló que hay que esperar los resultados de la autopsia y puso en duda la objetividad de la investigación.

"Primero hay que esperar la identificación del cuerpo. Segundo, saber (los resultados de) la autopsia, que determinará las causas de muerte. No tenemos ningún otro dato que aportar porque la investigación se llevó a cabo con la Policía Federal y la justicia federal", explicó el funcionario.

Ante las recientes declaraciones de la mamá de Facundo, Cristina Castro, quien pidió la renuncia de Berni al asegurar que escuchó al fiscal de la causa hablar por teléfono con él en el lugar donde encontraron el cuerpo, el ministro expresó: "Se han cruzado otros intereses en la investigación, donde permanentemente hay desinformación y noticias falsas. Ayer decían que la madre estaba enojada porque yo estaba hablando por teléfono con un fiscal. No sé quién es ese fiscal, no lo conozco".

Y agregó: "Jamás cuestionaría la palabra de una madre que acaba de perder a su hijo".

Al lado del cuerpo encontraron una zapatilla de Facundo (Foto: archivo).

Ante la consulta de si Axel Kicillof, gobernador bonaerense, le solicitó la renuncia, Berni buscó mostrarse categórico: "Ni el gobernador ni este ministro encubrirían un acto delictivo si esto fuese una desaparición forzada. Siempre vamos detrás de la verdad, sin importar quién sea el responsable. La justicia federal dirá qué es lo que pasó".

Finalmente, el funcionario detalló por qué se no se apartó a ningún miembro de la policía: "Quién decide a quién tiene que indagar y qué es lo que hay que hacer no es la querella. La jueza federal que lleva la causa es la que tiene esa capacidad y ella se negó a detener a los policías porque no encontró ningún elemento que pueda sostener esa solicitud".