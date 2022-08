Qué dijeron desde Ctera

"Reclamamos la absolución a Santiago Goodman. Luchar no es un delito, reclamar no es un delito y mantenemos esa coherencia desde Milagro Sala hasta Goodman y todos los compañeros y compañeras procesados y perseguidos por luchar. Nosotros siempre vamos a luchar, ayer, hoy y mañana", afirmaron durante la mañana en una rueda de prensa el secretario general de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires y secretario gremial, Eduardo López.

Uno de los puntos centrales del paro es el pedido de absolución de Santiago Goodman, extitular de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech) y exsecretario gremial de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), liderada por Hugo Yasky.

Por qué condenaron a Santiago Goodman

La semana anterior, la jueza María Tolomei declaró a Santiago Goodman "coautor" de incendios y daños durante protestas ocurridas el 17 y 18 de septiembre de 2019 a las afueras de la Legislatura de Chubut. En aquella oportunidad, el disparador del reclamo fue la muerte de las docentes Jorgelina Ruiz Díaz (52) y María Cristina Aguilar (55) en un accidente de tránsito cuando regresaban de una manifestación en Rawson por conflictos salariales.

"Fuimos a Casa de Gobierno a reclamar por los descuentos masivos que aplicó el gobierno provincial, y estábamos reclamando el descuento de 17 días del salario, y a otros compañeros, casi del 80% del sueldo", aseguró en aquel entonces Santiago Goodman y agregó: “Cuando un perro de la policía se tiró sobre un compañero docente intervine, y a partir de eso me detuvieron. El jefe de la Policía de Chubut se me tiró encima y me detuvo”.

Sin embargo, la Fiscalía de Rawson probó a través de testigos que el gremialista "trasladó cubiertas y arrojó algunas de ellas al fuego que antes había iniciado un sujeto no identificado".

"El mismo imputado luego reconoció esta acción", manifestó la jueza Tolomei. Y sostuvo que "Santiago Goodman actuó con autodeterminación y consciente de las consecuencias", al momento de avivar las llamas.