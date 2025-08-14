Se supo lo qué pasó con Evangelina Anderson al enterarse de que Martín Demichelis tenía un hijo extramatrimonial

Después de 17 años y medio juntos, Evangelina Anderson y Martín Demichelis pusieron fin a su relación. La noticia fue confirmada por Pepe Ochoa en LAM (América TV), donde se revelaron detalles que encendieron el interés del público.
Separación confirmada y un rumor que incomodó al mundo del fútbol; qué pasó con el hijo extramatrimonial de Martín Demichelis.
Según el panelista, la separación se dio “en paz” y con un “régimen comunicacional” acordado, aunque detrás habría un motivo que suma condimento: la supuesta aparición de una tercera persona en la vida del exfutbolista.
“Están separados, viven separados. Organizaron todo. El régimen comunicacional está todo en orden, es una separación en paz, pero hay un tema…”, adelantó Ochoa. El periodista deslizó que, durante su estadía en México por compromisos deportivos, Demichelis habría iniciado un vínculo con una DJ marplatense instalada en ese país.
En paralelo a los rumores de infidelidad, volvió a circular una historia personal que involucra a la familia del exdefensor: el descubrimiento de que Demichelis tenía otro hijo antes de casarse con Evangelina Anderson.
Se trata de Facundo Bono, oriundo de Justiniano Posse, Córdoba. Durante años convivió con la sospecha de que el exjugador de River era su padre biológico. La confirmación llegó en 2019, cuando su madre le reveló la verdad.
Tras un proceso de acercamiento, en 2022 Demichelis lo reconoció públicamente como su hijo, formalizando así un vínculo que hasta entonces había sido privado.
Lejos de responder con enojo o distancia, Evangelina sorprendió con una actitud empática. No solo aceptó la noticia, sino que buscó integrar a Facundo en la dinámica familiar.
Según relató el joven, la modelo lo recibió con calidez genuina: “Me sorprendió con la calidez con la que me recibió y con los gestos que fue teniendo; más de una vez me envió mensajes transmitiéndome cariño y tranquilidad; conozco también a sus padres”.
El tatuador también habló de la buena relación con los hijos de Anderson y Demichelis. Destacó especialmente el lazo con Bastian, el mayor, con quien mantiene comunicación frecuente.
“Bastian era mi mayor interés. Tener un hermanito varón me hacía mucha ilusión y la verdad que lo quiero una banda. Hablamos seguido y compartimos bastante”.
Se supo lo qué pasó con Evangelina Anderson al enterarse de que Martín Demichelis tenía un hijo extramatrimonial