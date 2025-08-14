Se supo lo qué pasó con Evangelina Anderson al enterarse de que Martín Demichelis tenía un hijo extramatrimonial

Se trata de Facundo Bono, oriundo de Justiniano Posse, Córdoba. Durante años convivió con la sospecha de que el exjugador de River era su padre biológico. La confirmación llegó en 2019, cuando su madre le reveló la verdad.

Tras un proceso de acercamiento, en 2022 Demichelis lo reconoció públicamente como su hijo, formalizando así un vínculo que hasta entonces había sido privado.

Lejos de responder con enojo o distancia, Evangelina sorprendió con una actitud empática. No solo aceptó la noticia, sino que buscó integrar a Facundo en la dinámica familiar.

Según relató el joven, la modelo lo recibió con calidez genuina: “Me sorprendió con la calidez con la que me recibió y con los gestos que fue teniendo; más de una vez me envió mensajes transmitiéndome cariño y tranquilidad; conozco también a sus padres”.

El tatuador también habló de la buena relación con los hijos de Anderson y Demichelis. Destacó especialmente el lazo con Bastian, el mayor, con quien mantiene comunicación frecuente.

“Bastian era mi mayor interés. Tener un hermanito varón me hacía mucha ilusión y la verdad que lo quiero una banda. Hablamos seguido y compartimos bastante”.

