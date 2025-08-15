Wanda Nara sorprendió con una foto inédita de su primer trabajo: "Esperaba tremendo futuro"

Este gesto no solo despertó nostalgia entre sus seguidores, sino que también permitió ver el contraste entre aquella niña que daba sus primeros pasos en el modelaje y la figura pública que es hoy.

Wanda Nara y su impactante look en México para la nueva temporada de Love Is Blind

Después de haber disfrutado unos días en Europa junto a L-Gante, y tras confirmar que actualmente mantienen solo una relación de amistad, Wanda Nara volvió a tomar un vuelo esta semana rumbo a México. Allí permanecerá tres jornadas para comenzar con las grabaciones de la segunda edición de Love Is Blind.

Este es el reality que busca unir parejas sin que se vean previamente, y que el año pasado condujo junto a Darío Barassi. La producción forma parte del catálogo de Netflix y tuvo una gran repercusión en su primera temporada.

Previo a embarcarse en este nuevo viaje, Wanda reveló que fueron sus hijas quienes se encargaron de preparar sus valijas y seleccionar los looks que usaría durante su estadía en el país azteca. Ya instalada, comenzó a compartir en sus redes sociales los momentos previos al inicio de las grabaciones, mostrando parte de su rutina y preparación para esta nueva etapa como presentadora en la plataforma de streaming.

En una de sus publicaciones en Instagram Stories, Wanda sorprendió a sus seguidores al lucir un vestido negro ajustado con transparencias y un escote pronunciado que resaltó su figura. Completó el look con guantes largos del mismo tono, logrando una imagen cargada de sensualidad y elegancia.

Además, llevó el cabello suelto con ondas suaves, y se mostró entusiasmada y feliz por volver a trabajar junto a Darío Barassi en esta segunda temporada del programa.

Por otro lado, la empresaria también compartió quiénes están cuidando de sus cinco hijos en Buenos Aires durante su ausencia, especialmente Francesca e Isabella, en medio del conflicto legal con Mauro Icardi por la tenencia. “Nuevamente Netflix confió en mí para conducir un enorme proyecto y me tocará hacer viajes de 3 días. Mientras tanto en Buenos Aires mi familia cuida de lo más valioso que tengo”, escribió Wanda junto a una imagen en la que se ve a su padre Andrés Nara y a su hermana Zaira acompañando a los niños en su departamento del Chateau. En la foto, Isabella aparece con su rostro cubierto por un corazón rosa.

Y como es habitual en ella, no se quedó quieta ni siquiera después de una jornada intensa de trabajo. Wanda aprovechó para visitar la feria de culturas indígenas, pueblos y barrios originarios de Ciudad de México, donde se animó a probar platos típicos, conocidos por su característico nivel de picante.

