Wanda Nara sorprendió con una foto inédita de su primer trabajo: "Esperaba tremendo futuro"

A través de una historia de Instagram, Wanda Nara recordó sus primeros pasos en el mundo de la moda.

15 ago 2025, 00:35
wanda nara
wanda nara

En las últimas horas, Wanda Nara emocionó a sus seguidores al compartir en sus redes una imagen cargada de ternura y recuerdos: una foto de su primer trabajo como modelo infantil. La imagen fue publicada por su mamá, Nora Colosimo, quien quiso homenajear los comienzos de su hija en el mundo de la moda.

“Nenita hermosa, te esperaba tremendo futuro. La pequeña gran Wandita”, escribió Colosimo junto a la imagen, dejando en claro el orgullo que siente por el camino recorrido por la empresaria.

La conductora de Bake Off Famosos (Telefe) replicó la publicación en sus historias de Instagram y agregó junto a un emoji de corazón rojo y una carita emocionada: “Mi primer trabajo Revista Para Ti moda”.

En la fotografía se puede ver a una Wanda muy pequeña, sonriente y segura frente a cámara, luciendo una boina gris, un blazer azul marino con botones plateados y una falda escocesa.

Este gesto no solo despertó nostalgia entre sus seguidores, sino que también permitió ver el contraste entre aquella niña que daba sus primeros pasos en el modelaje y la figura pública que es hoy.

wanda nara primer trabajo

Wanda Nara y su impactante look en México para la nueva temporada de Love Is Blind

Después de haber disfrutado unos días en Europa junto a L-Gante, y tras confirmar que actualmente mantienen solo una relación de amistad, Wanda Nara volvió a tomar un vuelo esta semana rumbo a México. Allí permanecerá tres jornadas para comenzar con las grabaciones de la segunda edición de Love Is Blind.

Este es el reality que busca unir parejas sin que se vean previamente, y que el año pasado condujo junto a Darío Barassi. La producción forma parte del catálogo de Netflix y tuvo una gran repercusión en su primera temporada.

Previo a embarcarse en este nuevo viaje, Wanda reveló que fueron sus hijas quienes se encargaron de preparar sus valijas y seleccionar los looks que usaría durante su estadía en el país azteca. Ya instalada, comenzó a compartir en sus redes sociales los momentos previos al inicio de las grabaciones, mostrando parte de su rutina y preparación para esta nueva etapa como presentadora en la plataforma de streaming.

En una de sus publicaciones en Instagram Stories, Wanda sorprendió a sus seguidores al lucir un vestido negro ajustado con transparencias y un escote pronunciado que resaltó su figura. Completó el look con guantes largos del mismo tono, logrando una imagen cargada de sensualidad y elegancia.

Además, llevó el cabello suelto con ondas suaves, y se mostró entusiasmada y feliz por volver a trabajar junto a Darío Barassi en esta segunda temporada del programa.

Por otro lado, la empresaria también compartió quiénes están cuidando de sus cinco hijos en Buenos Aires durante su ausencia, especialmente Francesca e Isabella, en medio del conflicto legal con Mauro Icardi por la tenencia. “Nuevamente Netflix confió en mí para conducir un enorme proyecto y me tocará hacer viajes de 3 días. Mientras tanto en Buenos Aires mi familia cuida de lo más valioso que tengo”, escribió Wanda junto a una imagen en la que se ve a su padre Andrés Nara y a su hermana Zaira acompañando a los niños en su departamento del Chateau. En la foto, Isabella aparece con su rostro cubierto por un corazón rosa.

Y como es habitual en ella, no se quedó quieta ni siquiera después de una jornada intensa de trabajo. Wanda aprovechó para visitar la feria de culturas indígenas, pueblos y barrios originarios de Ciudad de México, donde se animó a probar platos típicos, conocidos por su característico nivel de picante.

