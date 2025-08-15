Soy Rada con Novaresio: "El amor no es en convivencia"

Consultado por Novaresio sobre cómo aprendió a escupir fuego por la boca, explicó que “primero tenés que tener un par de medidas súper importantes de seguridad, que es comer una cucharada de arroz crudo”. Y después afirmó que se coloca “kerosene en la boca” para luego “aprender a pulverizar”. “Primero empezás con pulverizando con agua y después con kerosén. Te ponés una antorcha en la cara. No hay peligro”, ironizó.

En cuanto a su relación con la fama, aseguró: “Socialmente yo no busco la mirada” y comentó que por “para el que mira de afuera, de hecho soy bastante amargo”.

“Tengo un tobogán en mi casa que baja desde al lado de mi habitación al living. No me parece tan raro”, comentó sobre la reforma que hizo en su casa..

Respecto a su elección de no vivir en pareja, consideró que “la vida no es en convivencia, el amor no es en convivencia”.

