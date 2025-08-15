Soy Rada con Novaresio: "El amor no es en convivencia"

El actor Agustín Aristarán, conocido como Rada, afirmó que la “vida no es convivencia”, confió que hasta el día de hoy lo vuelve “loco el circo” y dejó una reflexión sobre la vida.
El actor y humorista Agustín Aristarán, conocido como Soy Rada, habló sobre su pasión por el circo, su elección de no convivir en pareja y su particular forma de ver la vida.
Rada estuvo de invitado en el programa de Luis Novaresio. (Foto: captura).
En su participación en el programa Entrevista de Luis Novaresio, Aristarán comentó que su apellido “viene por parte de mi bisabuela”, quien, dijo “tuvo varios hombres en esa época”. Luego aclaró que “muchos hombres como oficio”.
Sobre el paso del tiempo, comparó que “como el cuerpo se va rompiendo, se van rompiendo también las formas de ver la vida” y reflexionó: “No hay nada más que lo que está pasando ahora. Es todo muy absurdo, muy lisérgico. La vida es delirio, es absurdo por completo”.
Además, contó que es “muy fan de los circos” y agregó al respecto: “Me vuelven loco los circos. Es el día de hoy me gustan mucho”.
Consultado por Novaresio sobre cómo aprendió a escupir fuego por la boca, explicó que “primero tenés que tener un par de medidas súper importantes de seguridad, que es comer una cucharada de arroz crudo”. Y después afirmó que se coloca “kerosene en la boca” para luego “aprender a pulverizar”. “Primero empezás con pulverizando con agua y después con kerosén. Te ponés una antorcha en la cara. No hay peligro”, ironizó.
En cuanto a su relación con la fama, aseguró: “Socialmente yo no busco la mirada” y comentó que por “para el que mira de afuera, de hecho soy bastante amargo”.
“Tengo un tobogán en mi casa que baja desde al lado de mi habitación al living. No me parece tan raro”, comentó sobre la reforma que hizo en su casa..
Respecto a su elección de no vivir en pareja, consideró que “la vida no es en convivencia, el amor no es en convivencia”.
