Brutal pelea entre primos de 11 y 13 años: uno fue a la cocina y todo terminó de la peor manera

Una tarde juegos que terminó con un puntazo entre primos

Pelea entre primos Brutal pelea entre primos de 11 y 13 años: buscó un cuchillo de cocina y todo terminó de la peor manera. (Foto: Google Maps)

El hecho ocurrió alrededor de las 17 horas del jueves. Ambos menores se encontraban en la vereda discutiendo a los gritos. En un momento, el más pequeño de los dos entró a la vivienda de su abuela, tomó un cuchillo de cocina y regresó para herir a su primo.

La puñalada, según el parte médico, ingresó en la zona baja del tórax, comprometiendo órganos vitales. Los vecinos, alarmados por los gritos y la presencia de sangre, llamaron de inmediato al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Una ambulancia llegó rápidamente y trasladó al adolescente al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” (Hiemi), donde ingresó lúcido y consciente, pero en estado delicado.

El diagnóstico médico: "Herida punzante en la zona torácica"

La primera profesional en atenderlo ordenó su internación inmediata en terapia intensiva. El parte policial detalló que el adolescente presentaba una herida punzante en la zona torácica y que se le realizaron estudios de alta complejidad para determinar el alcance de la lesión.

Horas más tarde, una tomografía computarizada reveló que uno de los intestinos había sido perforado. Los médicos analizan la posibilidad de someterlo a una cirugía exploratoria para revisar órganos y estructuras del vientre.

A pesar de la gravedad inicial, el paciente permanece fuera de peligro y su evolución está siendo monitoreada de cerca.

La intervención policial y judicial

Apenas el adolescente ingresó al hospital, la Comisaría Quinta tomó intervención. El oficial de servicio Martín Giura fue notificado y acudió al centro de salud para tomar contacto con la madre de la víctima, una mujer de 32 años que estuvo presente durante todo el procedimiento médico.

El caso quedó bajo la órbita del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que en un primer momento estuvo a cargo del fiscal Marcelo Yáñez Urrutia y luego pasó al fiscal Carlos Russo, en el marco de una causa caratulada como “lesiones graves”.

La voz de los vecinos: "Siempre jugaban juntos"

Vecinos del barrio Florencio Sánchez comentaron que ambos primos se conocían de toda la vida y que “siempre jugaban juntos”, aunque no era la primera vez que discutían. “Esta vez fue distinto, nunca pensamos que un chico tan chiquito podía reaccionar así”, dijo una residente de la cuadra.

Otro vecino señaló que el hecho ocurrió en “cuestión de segundos” y que la víctima apenas pudo caminar unos metros antes de desplomarse en el suelo. “Menos mal que la ambulancia llegó rápido, porque estaba perdiendo mucha sangre”, agregó.

Qué se sabe del agresor

El niño de 11 años que apuñaló a su primo vive en el mismo barrio y frecuentaba la casa de su abuela, donde ocurrió el episodio. Tras el ataque, quedó bajo el cuidado de sus padres y se espera que sea evaluado por equipos interdisciplinarios especializados en menores en conflicto con la ley.

No se dispusieron medidas restrictivas, pero el área de niñez municipal podría intervenir para garantizar que el menor reciba atención psicológica y contención familiar.