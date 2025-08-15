A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Desgarrador

El impactante testimonio del amigo que ayudó a Julieta Prandi a huir de Claudio Contardi: "Le dije..."

Sebastián Waizer fue una pieza clave para que hoy Julieta Prandi pueda obtener la justicia que merece, luego de los daños físicos y psicológicos que le ocasionó Claudio Contardi durante un largo período de tiempo.

15 ago 2025, 00:07
El impactante testimonio del amigo que ayudó a Julieta Prandi a huir de Claudio Contardi: Le dije...
El impactante testimonio del amigo que ayudó a Julieta Prandi a huir de Claudio Contardi: Le dije...

El impactante testimonio del amigo que ayudó a Julieta Prandi a huir de Claudio Contardi: "Le dije..."

Sebastián Waizer, amigo cercano y figura clave en la ayuda que recibió Julieta Prandi para escapar de la casa donde convivía con Claudio Contardi, relató detalladamente en LAM (América TV) cómo fue aquel momento y qué lo llevó a intervenir para apoyarla.

La reciente condena de la Justicia al empresario, sentenciado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado contra la modelo, sigue generando repercusiones. Familiares, amigos, compañeros de trabajo y allegados comparten sus testimonios para dar cuenta del sufrimiento y la situación de vulnerabilidad que Prandi atravesaba en ese periodo junto a su expareja.

Leé también

Yanina Latorre se quebró en vivo al escuchar el desgarrador relato de Julieta Prandi

yanina latorre se quebro en vivo al escuchar el desgarrador relato de julieta prandi

"Un alivio en estos días que fueron tan intensos, con un vaivén de emociones. Si bien era de esperar, más que satisfecho con la condena", comenzó diciendo en diálogo con Santiago Riva Roy, cronista del programa.

Sobre cómo se enteró de lo que le estaba sucediendo a Julieta y cómo actuó al respecto, explicó: "Cuando me enteré de lo que estaba viviendo, fue cuatro meses antes de su exmatrimonio. En ese momento, ni siquiera entra la palabra sufrimiento. Fue más una cuestión de accionar sobre la situación: se sufre, sí, pero se trata de buscar la solución. Yo me paré en ese lugar. La prioridad era sacar a Julieta de ahí. La persona necesita desahogarse, y de mi lado, ver cómo hacer que ella se enganche con lo que propongo".

Y continuó aportando detalles sobre el momento cúlmine en que la modelo empezó a poner fin al cautiverio que vivió durante diez años: "Por ejemplo: ‘Vámonos con lo puesto, vemos qué va a pasar, pero vos no podés estar un minuto más en la casa’. No sé si era la mejor carta, pero yo sentí que ella tiró una soga; se le transformó la cara y no lo vio inviable. Le dimos para adelante.

La situación que ella estaba atravesando, el día a día, era un hogar atemorizado, bloqueado, frío, manejado por él. Le digitaba sus pensamientos, se metió en su cabeza. Hizo que cortara el contacto con su familia, amigos y colegas del espectáculo con los que compartía miles de horas. Nadie se lo hubiera imaginado. Se apagaba la cámara y la esperaba este cautiverio", concluyó.

Embed

Por qué Pampita Ardohain no quiso hablar del caso de Julieta Prandi

En el programa Sálvese quien pueda (América TV), Pampita fue interrogada acerca de la reciente condena de Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, por abuso sexual. Sin embargo, optó por no dar su opinión sobre el caso.

“No es que no quiero hablar del tema de Julieta, no quiero hablar de ningún tema porque no soy panelista, no estoy en ningún programa de actualidad y no me gusta estar opinando de todos los temas de actualidad de todos los días”, sostuvo la modelo.

La modelo dejó en claro su postura respecto a involucrarse en casos ajenos y mantener su privacidad. “No quiero estar involucrada en todos los temas de todos los días, eso me pasa. No quiero estar participando siempre en temas de otros”, afirmó.

Además, explicó su deseo de mantenerse alejada de la exposición mediática: “Me encantaría tener bajo perfil absoluto por el momento personal que estoy viviendo prefiero ni aparecer”.

“No quiero opinar de este tema ni de ningún tema porque no me corresponde, y también me parece que es válido que alguien no quiera estar opinando todo el tiempo de cosas que desconoce, que no son suyas, y es como estar robando protagonismo a historias de otras personas”, reiteró su posición sobre opinar solo cuando le corresponde.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Julieta Prandi Claudio Contardi

Lo más visto