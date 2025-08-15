El impactante testimonio del amigo que ayudó a Julieta Prandi a huir de Claudio Contardi: "Le dije..."

Y continuó aportando detalles sobre el momento cúlmine en que la modelo empezó a poner fin al cautiverio que vivió durante diez años: "Por ejemplo: ‘Vámonos con lo puesto, vemos qué va a pasar, pero vos no podés estar un minuto más en la casa’. No sé si era la mejor carta, pero yo sentí que ella tiró una soga; se le transformó la cara y no lo vio inviable. Le dimos para adelante.

La situación que ella estaba atravesando, el día a día, era un hogar atemorizado, bloqueado, frío, manejado por él. Le digitaba sus pensamientos, se metió en su cabeza. Hizo que cortara el contacto con su familia, amigos y colegas del espectáculo con los que compartía miles de horas. Nadie se lo hubiera imaginado. Se apagaba la cámara y la esperaba este cautiverio", concluyó.

Embed

Por qué Pampita Ardohain no quiso hablar del caso de Julieta Prandi

En el programa Sálvese quien pueda (América TV), Pampita fue interrogada acerca de la reciente condena de Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, por abuso sexual. Sin embargo, optó por no dar su opinión sobre el caso.

“No es que no quiero hablar del tema de Julieta, no quiero hablar de ningún tema porque no soy panelista, no estoy en ningún programa de actualidad y no me gusta estar opinando de todos los temas de actualidad de todos los días”, sostuvo la modelo.

La modelo dejó en claro su postura respecto a involucrarse en casos ajenos y mantener su privacidad. “No quiero estar involucrada en todos los temas de todos los días, eso me pasa. No quiero estar participando siempre en temas de otros”, afirmó.

Además, explicó su deseo de mantenerse alejada de la exposición mediática: “Me encantaría tener bajo perfil absoluto por el momento personal que estoy viviendo prefiero ni aparecer”.

“No quiero opinar de este tema ni de ningún tema porque no me corresponde, y también me parece que es válido que alguien no quiera estar opinando todo el tiempo de cosas que desconoce, que no son suyas, y es como estar robando protagonismo a historias de otras personas”, reiteró su posición sobre opinar solo cuando le corresponde.